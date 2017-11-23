Новачок НХЛ "Вегас" став лідером Тихоокеанського дивізіону

В ніч на четвер у Національній хокейній лізі відбувся ряд матчів, за підсумками яких лідером Тихоокеанського дивізіону став "Вегас Голден Найтс", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Голден Найтс" програвали "Анахайму" з рахунком 0:2, але потім закинули чотири шайби і виграли - 4:2.

Джонатан Маршессо забив один гол і зробив дві передачі. "Вегас" перекидав суперника з рахунком 49-19. Воротар "Голден Найтс" Максим Лагасе зробив 17 сейвів, Джон Гібсон - 45.

"Вегас" вийшов на перше місце в Тихоокеанському дивізіоні, обійшовши на одне очко "Лос-Анджелес", який вдома поступився "Вінніпегу" (1:2), зазнавши сьомої поразки в останніх семи іграх. Успіх "Джетс" принесли голи Патріка Лайні і Адам Лоурі, а також 38 сейвів Стіва Мейсона.

Голкіпер "Кінгз" Джонатан Куік вперше в кар'єрі зазнав шостої поразки поспіль в основний час.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

22 листопада.

Баффало – Міннесота– 4:5 (1:3, 2:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – 6 Айкел (Кейн, Поминвилл), 1:1 – 8 Енніс (Койл, Фоліньо), 1:2 – 12 Гранлунд, 1:3 – 14 Нідеррайтер (Сутер, Койву), 2:3 – 22 Нолан (Юсефсон, Окпосо), 2:4 – 27 Нідеррайтер (Цукер, Е. Стаал), 2:5 – 35 Гранлунд (Сутер, Койву), 3:5 – 38 Райнхарт (Ларссон, Маккейб), 4:5 – 53 Нолан (Beaulieu).

Детройт – Едмонтон– 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)

Шайби: 1:0 – 7 Татар (Абделькадер, Зеттерберг), 1:1 – 8 Нерс (Лучич, Макдэвид), 1:2 – 11 Маруни (Овитю, Драйзайтль), 2:2 – 18 Крунвалль (Нюквист, Абделькадер), 2:3 – 30 Хайра (Овитю, Строум), 2:4 – 34 Летесту (Кэссиан, Каммаллери), 2:5 – 38 Каджула (Рассел, Макдэвид), 2:6 – 58 Пулюярви (Строум).

Флорида – Торонто – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 35 Бьюгстэд (Хаапала, Трочек), 1:1 – 53 Кадрі (Марло, Браун).

Нью-Джерсі – Бостон – 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:2)

Шайби: 0:1 – 1 Дебраск (Гжельчик), 0:2 – 11 Бержерон (Хейнен, Пастрняк), 1:2 – 17 Братт (Хенрік, Бойл), 2:2 – 55 Гіббонс (Сиверсон).

Айлендерс – Філадельфія – 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0)

Шайби: 0:1 – 6 Лейер (Лоутон, Сэнхайм), 1:1 – 18 Барзэл (Ледді, Бейлі), 1:2 – 20 Раффль (Проворов, Кутюр'є), 2:2 – 27 Бойчак (Таварес, Бейлі), 3:2 – 31 Хо-Сенг (Бовилье, Пелек), 3:3 – 33 Ворачек (Жиру, Сіммондс), 4:3 – 60 Бейлі (Ледді, Таварес).

Піттсбург – Ванкувер– 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Шайби: 0:1 – 3 Босер (дель Зотто, Берча), 1:1 – 6 Гюнцель (Летанг, Кессел), 1:2 – 8 Ерікссон (Ванек), 1:3 – 27 Пулио (Ванек, дель Зотто), 1:4 – 29 Босер (Х. Сивин, Едлер), 2:4 – 41 Гюнцель (Кросбі, Кессел), 2:5 – 58 Саттер (Гвпс, Ганьє).

Вашингтон – Оттава– 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 15 Врана (Оші, Кузнєцов), 2:0 – 19 Овечкін ( Бэкстрем, Чейссон), 3:0 – 27 Кузнєцов (Карлсон, Оши), 4:0 – 29 Врана (Орлов, Кузнєцов), 4:1 – 36 Дзингел (Шабо, Берроуз), 4:2 – 52 Хоффман (Брассар, Стоун), 5:2 – 58 Чейссон (Орпик).

Кароліна – Рейнджерс– 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)

Шайби: 0:1 – 1 Крайдер ( Міллер, Сміт), 0:2 – 2 Зибанежад (Ший), 1:2 – 8 Агв (Фолк, Терявяйнен), 1:3 – 10 Кері (Холден, Весі), 1:4 – 40 Крайдер (Зибанежад, Зукарелло-Асен), 1:5 – 45 Фаст (Неш, Хейс), 1:6 – 52 Фаст (Кэмпфер).

Коламбус – Калгарі – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 62 Андерсон (Фоліньо).

Тампа-Бей – Чикаго – 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 3 Кейн (Анісімов, Рутта), 0:2 – 15 Кейн (Кіт, Фрэнсон), 1:2 – 24 Палат (Хедман, Келлахан), 2:2 – 40 Куниць (Коберн, Келлахан), 3:2 – 63 Пойнт (Намісників, Стэмкос).

Нешвілл – Монреаль – 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1; 0:0)

Шайби: 0:1 – 12 Джорді Бенн (Дано, Юдон), 1:1 – 19 Форсберг (Суббан, Джохансен), 2:1 – 43 Форсберг (Сміт), 2:2 – 59 Морроу.

Колорадо – Даллас– 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 23 Джонсон (Рантанен, Маккіннон), 2:0 – 39 Якупов (Маккіннон), 3:0 – 41 Ландескуг (Маккіннон, Рантанен).

Аризона – Сан-Хосе– 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 14 Торнтон (Павелскі, Бернс), 0:2 – 24 Кутюр (Браун, Донський), 1:2 – 52 Перлини (Екман-Ларссон, Степан), 1:3 – 59 Уорд.

Анахайм – Вегас– 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Шайби: 1:0 – 9 Менсон (Монтур); 2:0 – 25 Грант (Фаулер, Ліндхольм); 2:1 – 39 Маршессо (Теодор, Перон); 2:2 – 42 Міллер (Ніл, Перон); 2:3 – 51 Ніл (Карлссон, Маршессо); 2:4 – 58 Карлссон (Маршессо, Сміт).

Лос-Анджелес – Вінніпег– 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 19 Лаурі (Мейсон, Копп); 0:2 – 39 Лайні (Перро, Елерс); 1:2 – 45 Тоффолі (Копітар, Фантенберг).