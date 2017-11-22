"Донбас" обіграв в матчі УХЛ "Білий Барс", "Галицькі Леви" виявилися сильнішими за "Броварських Вовків"

Відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату УХЛ.

"Білий Барс" знову не зумів нав'язати боротьбу "Донбасу", незважаючи на те, що йде у турнірній таблиці відразу за донеччанами. Господарі льоду пропустили чотири шайби поспіль і лише в кінцівці закинули дві шайби престижу. Тепер відрив "Донбасу" від "Барсів" становить 17 очок.

У другому матчі дня все пройшло за стандартним сценарієм поточного сезону УХЛ. Команда, що посідає більш високе місце в турнірній таблиці, здобула перемогу над нижчою. "Галицькі Леви" вдома здолали "Броварських Вовків" і збільшили відрив від останнього місця до шести очок, повідомляє Sport Arena.

Вчора у ще одному матчі УХЛ "Динамо" (Харків) приймало "Кременчук" і було розгромлене з рахунком 0:4.

Білий Барс — Донбас 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Шайби: 08:42 Луговий (Коренчук, Мазур — більш.) — 0:1; 18:38 Луговий (Коренчук) — 0:2; 39:27 Матвієнко (Мазур, Луговий) — 0:3; 47:55 Коренчук — 0:4; 51:50 Ядловський (Даниленко — більш.) — 1:4; 54:45 Ромащенко — 2:4; 59:52 Костіков (Лялька, Захаров — п. в.) — 2:5

Галицькі Леви — Броварські Вовки 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 09:49 Генералов (Сірченко, Н. Дворник) — 1:0; 11:52 Толстушко (Сірченко, Генералов — більш.) — 2:0; 33:59 Кізло (Н. Дворник, Толстушко) — 3:0; 42:36 Бобков (Шапіро) — 3:1

Динамо Харків — ХК Кременчуг 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Шайби: 32:18 Боєвих (Чернишенко) — 0:1; 47:00 Костюк — 0:2; 52:57 Чернишенко (Алексанян) — 0:3; 58:40 Алексанян — 0:4