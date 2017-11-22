"Донбас" обіграв в матчі УХЛ "Білий Барс", "Галицькі Леви" виявилися сильнішими за "Броварських Вовків"
Відбулися чергові матчі Української хокейної ліги.
Відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату УХЛ.
"Білий Барс" знову не зумів нав'язати боротьбу "Донбасу", незважаючи на те, що йде у турнірній таблиці відразу за донеччанами. Господарі льоду пропустили чотири шайби поспіль і лише в кінцівці закинули дві шайби престижу. Тепер відрив "Донбасу" від "Барсів" становить 17 очок.
У другому матчі дня все пройшло за стандартним сценарієм поточного сезону УХЛ. Команда, що посідає більш високе місце в турнірній таблиці, здобула перемогу над нижчою. "Галицькі Леви" вдома здолали "Броварських Вовків" і збільшили відрив від останнього місця до шести очок, повідомляє Sport Arena.
Вчора у ще одному матчі УХЛ "Динамо" (Харків) приймало "Кременчук" і було розгромлене з рахунком 0:4.
Білий Барс — Донбас 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)
Шайби: 08:42 Луговий (Коренчук, Мазур — більш.) — 0:1; 18:38 Луговий (Коренчук) — 0:2; 39:27 Матвієнко (Мазур, Луговий) — 0:3; 47:55 Коренчук — 0:4; 51:50 Ядловський (Даниленко — більш.) — 1:4; 54:45 Ромащенко — 2:4; 59:52 Костіков (Лялька, Захаров — п. в.) — 2:5
Галицькі Леви — Броварські Вовки 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Шайби: 09:49 Генералов (Сірченко, Н. Дворник) — 1:0; 11:52 Толстушко (Сірченко, Генералов — більш.) — 2:0; 33:59 Кізло (Н. Дворник, Толстушко) — 3:0; 42:36 Бобков (Шапіро) — 3:1
Динамо Харків — ХК Кременчуг 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Шайби: 32:18 Боєвих (Чернишенко) — 0:1; 47:00 Костюк — 0:2; 52:57 Чернишенко (Алексанян) — 0:3; 58:40 Алексанян — 0:4