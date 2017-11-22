"Едмонтон Ойлерз" зазнали п'ятої поразки в останніх шести матчах НХЛ

У ніч на середу в Національній хокейній лізі було зіграно три матчі, в одному з яких "Едмонтон Ойлерз" зазнали п'ятої поразки в шести останніх матчах, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Едмонтон" повільно, але вірно опускається на дно турнірної таблиці Західної конференції.

Для клубу, якому було видано стільки авансів за підсумками попереднього плей-офф, перша чверть сезону склалася просто кошмарно: після 21 поєдинку "Ойлерс" влаштувалися на передостанньому місці в Західній конференції з 16 очками (7-12-2), випереджаючи лише відвертого аутсайдера "Арізону". Хоча якщо "Койотиз" і "Ойлерс" будуть і далі грати, як в останній календарний тиждень, то швидко поміняються місцями.

У вівторок "Едмонтон" виявився знищений "Сент-Луїсом" - 8:3. Головною зіркою зустрічі став російський форвард "Блюз" Володимир Тарасенко, який закинув дві шайби і зробив дві результативні передачі. В останніх восьми зустрічах у Тарасенко 12 очок, а всього в послужному списку нападника 26 (12+14) балів у 22 поєдинках. Тарасенко знову повернувся в десятку кращих бомбардирів ліги.

Велика перемога дозволила "Блюз" стати кращою до вечора вівторка командою НХЛ з 32 очками (15-3-2), випередивши "Тампу". Брейден Шенн набирає очки у восьмому поєдинку поспіль. У вівторок у нього, як і у Тарасенко, в активі 4 (2+2) бали. Він лідирує в команді з 30 набраними очками разом з Джейденом Шварцем, який також набрав проти "Ойлерс" 4 (1+3) очки.

Над "Ойлерс", які програли п'ятий поєдинок з шести останніх, згущуються хмари. Команда зіграла лише другий матч виїзного турне тривалістю у п'ять ігор, яке має дати відповідь на питання, чи здатний "Едмонтон" розраховувати в цьому році на плей-офф. Поки відповідь негативна. Головний тренер Тодд Маклеллан взяв вину за розгром в Сент-Луїсі на себе.

"У того, що сталося в цей вечір, не може бути виправдань, - підкреслив Маклеллан на прес-конференції. - У кожному з аспектів гри ми були номером два. Ми відповідаємо за те, щоб команда була готова. І сьогодні вона готова не була".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

21 листопада.

Філадельфія – Ванкувер– 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Шайби: 1:0 – 8 Проворов (Філппула, Конекны), 1:1 – 9 Д. Седін (Віртанен, Х. Сивин), 1:2 – 10 Босер (Едлер, Пулио), 1:3 – 21 Босер (Х. Сивин, Д. Сивин), 1:4 – 34 Берча (Ванек, Ерікссон), 2:4 – 49 Ворачек (Сэнхайм, Жиру), 2:5 – 59 Ерікссон (Ганьє)

Сент-Луїс – Едмонтон– 8:3 (2:0, 2:0, 4:3)

Шайби: 1:0 – 3 Тарасенко (Шенн), 2:0 – 7 Яшкін (Бортуццо, Сундквист), 3:0 – 23 Шварц (Шенн, Тарасенко), 4:0 – 39 Шенн (Шварц), 4:1 – 46 Лучич (Каджула, Макдэвид), 5:1 – 47 Апшолл (Бродзяк, Торбьорн), 6:1 – 52 Тарасенко (Пьетранжело, Шварц), 7:1 – 54 Шенн (Тарасенко, Парайко), 7:2 – 55 Драйзайтль (Нюджент-Хопкінс, Рассел), 8:2 – 56 Штястны (Парайко, Стеен), 8:3 – 58 Нерс (Нюджент-Хопкінс, Драйзайтль)

Даллас – Монреаль– 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 32 Галлахер (Морроу, Юдон), 1:1 – 38 Шор (Линделль, Клингберг),2:1 – 39 Спецца (Шор, Сегін), 3:1 – 59 Сегін (Радулов)