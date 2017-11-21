"Вашингтон" програв "Калгарі", "Анахайм" по буллітах переміг "Сан-Хосе" у НХЛ

У чемпіонаті Національної хокейної ліги відбулися чергові матчі. "Анахайм" лише в серії буллітів зміг здолати на виїзді "Сан-Хосе". Овертайм був і в матчі "Міннесоти" і "Нью-Джерсі", однак гості закинули переможну шайбу на першій хвилині додаткового часу.

Баффало – Коламбус– 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Шайби: 0:1 – 24 Дюбуа (Нутіваара, Бьоркстранн), 0:2 – 45 Панарін (Нутіваара), 1:2 – 49 Райнхарт (О'Райллі, Антипін), 1:3 – 49 Дженнер (Дубінські, Еткінсон), 2:3 – 56 Кейн (Сканделла, Айкел)

Торонто – Арізона– 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – 9 Перліні (Келлер, Степан), 1:1 – 20 ван Римсдайк (Марнер, Кадрі), 1:2 – 38 Екман-Ларссон (Домі, Келлер), 1:3 – 58 Домі (Дюклер, Дворак), 1:4 – 59 Рідер (Ялмарссон, Річардсон)

Вашингтон – Калгарі– 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайби: 1:0 – 1 Еллер (Уілсон, Врана), 1:1 – 4 Годро (Хемілтон, Монахан), 1:2 – 25 Монахан (Ткачак, Годро), 1:3 – 44 Баклунд (Хемілтон, Ткачак), 1:4 – 46 Джиордано (Ягр, Баклунд)

Нешвілл – Вінніпег– 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Шайби: 1:0 – 3 Фіала (Арвідссон, Суббан), 1:1 – 6 Перро (Літтл, Майерс), 2:1 – 20 Джохансен (Арвідссон, Форсберг), 3:1 – 31 Терріс (Фіала, Йосі), 4:1 – 39 Екхольм (Терріс, Йосі), 5:1 – 49 Боніно (Джохансен, Суббан), 5:2 – 50 Майєрс (Коннор, Шайфлі), 5:3 – 56 Перро (Армія)

Міннесота – Нью-Джерсі – 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 18 Хенрік (Грін, Гіббонс), 1:1 – 21 Нідеррайтер (Койву, Гранлунд), 1:2 – 27 Сантіні, 1:3 – 47 Бутчер (Лавджой, Хенрік), 2:3 – 51 Гранлунд (Койву, Сперджен), 3:3 – 58 Гранлунд (Е. Стаал, Сутер), 3:4 – 60 Мур (Хол, Хенрік)

Сан-Хосе – Анахайм – 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 3 Донський (Кутюр); 1:1 – 20 Перрі (Ракелль, Монтур); 1:2 – 31 Ракелль (Монтур, Перрі); 2:2 – 48 Донський (О Ріган, Гертл).