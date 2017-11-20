"Донбас" розгромив "Вовків" і здобув 18-ту перемогу поспіль в УХЛ

Сьогодні в Білій Церкві відбувся один матч у рамках Української хокейної ліги. Зустрічалися аутсайдер і лідер чемпіонату. "Броварські Вовки" зазнали чергової поразки, а "Донбас" здобув чергову перемогу в турнірі, повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 9:3 на користь чинного чемпіона.

Команда "Вовків" програла свій 17-й матч з 18-ти в сезоні. "Донбас", у свою чергу, всі свої 18 поєдинків виграв.

Броварські Вовки — Донбас 3:9 (2:3, 1:4, 0:2)

Шайби: 01:37 Костіков (Ігнатенко, Влад) — 0:1; 04:18 Шахов (Шапіро, Боронило) — 1:1; 05:00 Лялька (Савченко) — 1:2; 12:42 Свищев (Новіков, Григор'єв) — 1:3; 16:52 Бобков (Черемнов) — 2:3; 23:50 Луговий (Коренчук — більш.) — 2:4; 28:49 Бугаєв (Шахов) — 3:4; 35:23 Луговий (Костіков — менш.) — 3:5; 38:38 Коренчук (Луговий) — 3:6; 38:48 Костіков (Влад, Савченко) — 3:7; 42:02 Свищев (Ворона) — 3:8; 19:59 Шпак — 3:9