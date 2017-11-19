"Піттсбург" програв "Чикаго", "Торонто" розгромив "Монреаль" в НХЛ

У заокеанській Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі, повідомляє офіційний сайт турніру.

«Філадельфія Флайєрс» зазнала поразки в матчі з «Калгарі Флеймс». Зустріч завершилася з рахунком 4:5 в овертаймі - Міхаель Фролік приніс перемогу гостям.

«Чикаго Блекхоукс» здобув перемогу над чинним чемпіоном «Піттсбург Пінгвінз» - 2:1. Густав Форслінг вивів "Чикаго" вперед на 13-й хвилині, на 48-й хвилині Метт Ханвік зрівняв рахунок, а через 20 секунд Артем Анісімов знову забезпечив перевагу «Чикаго». Цей гол став переможним.

Філадельфія – Калгарі – 4:5 ОТ (3:1, 1:3, 0:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 1 Меннінг (Філппула), 1:1 – 7 Годро (Монахан, Ферланд), 2:1 – 13 Кутюр'є (Гостисбеєр, Ворачек), 3:1 – 16 Проворов (Лоутон, Лехтеря), 3:2 – 26 Монахан (Джиордано, Верстиг), 3:3 – 29 Монахан (Броді, Годро), 3:4 – 34 Монахан (Верстиг, Годро), 4:4 – 34 Патрік (Жиру, Ворачек), 4:5 – 61 Фролік (Броді, Баклунд)

Даллас – Едмонтон– 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 6 Руссель (Клингберг, Бенн), 2:0 – 8 Радулов (Линделль, Руссель), 2:1 – 16 Каджула (Макдевід), 2:2 – 17 Макдевід (Клефбом, Лучич), 2:3 – 20 Каджула (Макдевід, Нерс), 3:3 – 27 Шор (Сегін), 4:3 – 38 Факсу (Олексяк, Питлик), 5:3 – 53 Бенн (Радулов, Руссель), 6:3 – 58 Спецца (Бішоп)

Оттава – Арізона – 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 17 Стоун (Одуя, Пайєтт), 1:1 – 19 Дюклер (Демерс), 2:1 – 21 Боровецки (Сісі, Пажо), 2:2 – 51 Дюклер (Екман-Ларссон, Голігоскі), 2:3 – 61 Дюклер (Степан, Екман-Ларссон)

Вінніпег – Нью-Джерсі– 5:2 (0:0, 5:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 25 Коннор (Шайфли, Уілер), 1:1 – 26 Гіббонс (Бутчер, Колман), 2:1 – 28 Труба (Шайфлі, Коннор), 3:1 – 28 Лайні (Літтл, Елерс), 4:1 – 29 Хендрікс (Армія, Перро), 5:1 – 38 Перро (Армія, Хендрікс), 5:2 – 47 Бутчер (Хол, Хішир)

Лос-Анджелес – Флорида– 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Шайби: 1:0 – 8 Тоффолі (Браун, Дауті), 2:0 – 42 Бродзінскі (Йокінен, Дауд), 3:0 – 55 Ендрофф (Кемпе, Тоффолі), 4:0 – 57 Льюїс (Шор, Пірсон)

Баффало – Кароліна– 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – 34 Вільямс (Піску, Крюгер), 1:1 – 52 Кейн (О'Райллі), 1:2 – 55 Агв (Флері, Терявяйнен), 1:3 – 59 Нордстрем (Слевін, Крюгер)

Монреаль – Торонто– 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Шайби: 0:1 – 32 Кадрі (Андерсен, Марло), 0:2 – 32 Хейнсі (Мур, Бозак), 0:3 – 40 Браун (Хайман, Зайцев), 0:4 – 48 ван Рімсдайк (Бозак), 0:5 – 48 Меттьюс (Мартін, Марнер), 0:6 – 55 Меттьюс (Марнер)

Тампа-Бей – Айлендерс– 3:5 (0:2, 0:1, 3:2)

Шайби: 0:1 – 1 Ледд (Хо-Сенг, Таварес), 0:2 – 10 (Таварес, Бейлі), 0:3 – 27 Нелсон (Пелек, Чимера), 0:4 – 41 (Бейлі, Барзел), 1:4 – 43 Гурде (Пойнт, Куку), 2:4 – 43 Палат (Василевський, Пойнт), 3:4 – 56 Гурде (Джирарді, Палат), 3:5 – 59 Таварес (Бейлі, Сизикас)

Піттсбург – Чикаго– 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 12 Форслінг (Тейвс, Дебринкат), 0:2 – 48 Анісімов (Шмальц, Кейн), 1:2 – 48 Ханвик (Хагелін, Шейен)

Вашингтон – Міннесота– 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 9 Оші ( Бекстрем, Кузнєцов), 1:1 – 12 Нідеррайтер (Койву, Гранлунд), 2:1 – 12 Орлов (Оші, Нісканен), 3:1 – 57 Кузнєцов (Карлсон, Овечкін)

Нешвілл – Колорадо– 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Шайби: 1:0 – 19 Сміт (Форсберг, Суббан), 2:0 – 29 Сиссонс (Боніно, Йосі), 3:0 – 30 Бітетто (Фіала, Сміт), 4:0 – 47 Екхольм (Йосі, Фіала), 5:0 – 51 Арвідссон (Ємєлін, Суббан), 5:1 – 55 Миронов (Керфут, Задоров), 5:2 – 58 Комфер (Миронов, Керфут)

Ванкувер – Сент-Луїс 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 - 11 Босер (Хорват, Берча), 1:1 - 18 Парайко (Апшолл, Штястни), 2:1 - 25 Гранлунд (Бьєга, Ерікссон), 3:1 - 30 Берча (Ерікссон, Ванек), 3:2 - 33 Соботка (Штястни, Данн), 3:3 - 44 Едмундсон (Пьєтранжело, Штястни), 3:4 - 62 Шенн (Данн, Шварц)

Сан-Хосе – Бостон 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Шайби: 1:0 - 4 Майєр (Уорд, О Ріган), 1:1 - 6 Цегларик (Дебраск), 1:2 - 10 Дебраск (Курали, Макевой), 1:3 - 54 Хейнен (Міллер)