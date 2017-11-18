"Кременчуг" обіграв "Білий Барс" в овертаймі у матчі УХЛ

У Кременчуці завершився матч чемпионта Української хокейної ліги, в якому "Кременчуг" обіграв "Білий Барс" із Білої Церкви, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася в овертаймі з рахунком 5:4.

Перший період видався дуже напруженим: «Кременчуг» більш активно йшов в атаку, але голкіпер "барсів" Сергій Люльчук справлявся з кидками форвардів кременчужан. Проте, рахунок в матчі відкрили гравці «Білого Барсу» – Олег Гуменюк віддав відмінну передачу з-за воріт, "відрізавши" таким чином захисників, і Іван Панов буквально "пробив" воротаря «Кременчука» Віталія Власенка.

На старті другого періоді «Білий Барс» зміг подвоїти перевагу зусиллями кращого захисника УХЛ в жовтні Максима Ядловського, який закинув шайбу в більшості. Після другої пропущеної шайби «Кременчуг» став грати більш жорстко і активно, що принесло результат вже в тому ж другому періоді. На 35-й хвилині матчу Олексій Костюк успішно зіграв на добиванні після кидка Данила Козачука, і відкрив рахунок шайб своєї команди в поєдинку.

Друга шайба «Кременчука», закинута через чотири хвилини, також багато в чому заслуга Козачука. Захисник накинув на ворота «барсів», і капітан «городян» Севастян Карпенко відправив шайбу у ворота Люльчука. Вперед «Кременчуг» зміг вийти під завісу другого періоду. Чудово розіграли шайбу в зоні «барсів» Владислав Грицько і Дмитро Чернишенко, які вивели Сергія Алексаняна-Петровича на ворота – і форвард відзначився у четвертій грі поспіль.

Третій період команди грали обережно, і можна навіть сказати обережно. За 5 хвилин до кінця зустрічі Дмитро Даниленко закинув другу шайбу своєї команди в матчі в більшості, проте трохи більше ніж через хвилину Дмитро Чернишенко вивів «Кременчуг» вперед вдруге у матчі. Ледь розігравши шайбу в центрі льоду, форвард "барсів" Дмитро Даниленко протягнув шайбу за ворота, і Владислав Куцевич з п'ятака відправив шайбу у ворота, зрівнявши рахунок.

До самого кінця третьої двадцятихвилинки рахунок так і залишився рівним, і команди перевели гру в овертайм – вже другий раз в цьому сезоні. Перемогу у матчі «Кременчуку» приніс капітан Севастян Карпенко, який з п'ятака переграв воротаря «Білого Барса».

Наступний матч 18-го туру відбудеться 20 листопада в Білій Церкві, де «Вовки» прийматимуть «Донбас». Початок поєдинку – о 18:45.

«Кременчук» - «Білий Барс» 5:4 ОТ (0:1; 3:1; 1:2; 1:0)

Шайби: 0:1 Панов (Ромахин, Гуменюк), 14:52. 0:2 Ядловський (Куцевич, Лісників), 24:25. 1:2 Костюк (Козачук, Чорний), 33:48. 2:2 Карпенко (Гриценко, Козачук - більш.), 37:29. 3:2 Алексанян-Петрович (Чернишенко, Грицько), 39:52. 3:3 Даниленко (Лісників, Куцевич), 55:13. 4:3 Чернишенко (Красильников, Грицько), 56:35. 4:4 Куцевич (Даниленко, Лісників), 56:46. 5:4 Карпенко (Грицько, Чернишенко - більш.), 60:59.