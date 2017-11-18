"Коламбус" виграв втретє поспіль, "Баффало" програв в четвертий раз в НХЛ

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі відбулися два матчі, в яких переможна серія "Коламбуса" досягла трьох ігор, а "Баффало", поступившись "Детройту", програв у четвертий раз поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Коламбус" вперше за п'ять матчів забив більше одного гола в основний час, але на цей раз у "Блю Джекетс" не було гострої необхідності це робити. Воротар Сергій Бобровський відбив всі 36 кидків, оформив 21-ї шатаут в НХЛ і допоміг "Коламбусу" з рахунком 2:0 обіграти "Нью-Йорк Рейнджерс" і виграти в третій раз поспіль.

"Рейнджерс" зазнали другої поразки після серії з шести перемог.

Веренскі забив після того, як Бобровський зробив складний сейв після кидка Джиммі Весі. А Панарін реалізував першу більшість "Коламбуса" за сім матчів з 19 спроб.

У свою чергу, "Детройт" з рахунком 3:1 переграв "Баффало", вигравши в шостий раз в дев'яти матчах після шестиматчевої програшної серії.

Голами у "Ред Уінгз" відзначилися нападаючі Люк Гленденінг, Томаш Татар і Ділан Ларкін. "Сэйбрз" зрівняли рахунок на початку третього періоду, але потім "Детройт" забив двічі поспіль. "Баффало" зазнав четвертої поразки.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

17 листопада.

Коламбус – Рейнджерс– 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 33 Веренскі (Дженнер, Дубінські), 2:0 – 47 Панарін (Бьоркстранн)

Детройт – Баффало– 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 39 Гленденінг (Хелм), 1:1 – 45 О'Райллі (Антипін, Окпосо), 2:1 – 48 Татар (Абделькадер), 3:1 – 55 Ларкін (Абделькадер, Улле)