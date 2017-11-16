Харківське "Динамо" впевнено обіграло "Галицьких Левів" в чемпіонаті УХЛ

У Харкові відбувся матч Української хокейної ліги, в якому місцеве "Динамо" обіграло команду "Галицькі Леви" з рахунком 5:2, повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Гості відкрили рахунок в матчі зусиллями Толстушко, однак перший період завершився внічию 1:1 (шайбу у відповідь закинув Худяков). А надалі хет-триком у складі "Динамо" відзначився Володимир Чердак, що дозволило "Динамо" святкувати перемогу - 5:2.

"Динамо" (Харків) набрало 21 очко і продовжує посідати 4-е місце з шести учасників. "Галицькі Леви" - на 5-му місці.