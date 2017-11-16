"Детройт" і "Калгарі" закинули на двох десять шайб у матчі НХЛ

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі "Детройт Ред Уінгз" на своєму майданчику з рахунком 8:2 розгромив "Калгарі", який вкрай невдало почав шестиматчеве гостьове турне, повідомляє офіційний сайт турніру.

У "Детройта" двома голами і передачею відзначилися Ентоні Манта і Андреас Атанасіу, а Ділан Ларкін закинув одну шайбу і зробив дві передачі.

"Ред Уінгз" перервали серію з двох поразок, а ключем до перемоги стала гра в нерівних складах - "Детройт" реалізував чотири шансу в більшості з шести.

У "Калгарі" все відразу пішло не так, починаючи з того, що на виїзд з командою не поїхав основний воротар Майк Сміт, який отримав травму верхньої частини тіла. Перший період "Детройт" виграв з рахунком 4:1, а у гостей були падіння на рівному місці й результативні рикошета в свої ворота. Воротар "Флеймс" Едді Лек пропустив п'ять шайб після 15 кидків і на п'ятій хвилині другого періоду був замінений на Джона Гіллес. Однак тренер Глен Галутцан не став валити все на Лека.

"Не знаю, яку з шайб він повинен був відбивати, - сказав тренер. - Ми повинні винести урок з того, що буває, коли ти не готовий грати. Сьогодні ми були не готові, і наші дупи гарненько надрали".

За шість хвилин до кінця третього періоду на льоду зав'язалася масова бійка, в якій брав участь навіть воротар "Детройта" Джиммі Ховард. Судді виписали 14 вилучень, а загальна сума штрафу за підсумками зустрічі склала 141 хвилину.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

15 листопада.

Детройт – Калгарі 8:2 (4:1, 2:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 05:35 Атанасиу, 2:0 – 07:25 Нюквист (Зеттерберг, Манта), 2:1 – 08:37 Ферленд (Гудро Броді – більш.), 3:1 – 15:44 Манта (Атанасиу, Грін – більш.), 4:1 – 17:17 Ларкін (менше і менше.), 5:1 – 24:27 Манта (Нільсен, Грін – більш.), 5:2 – 32:34 Гудро (Ферленд, Хемілтон), 6:2 – 39:16 Абделькадер (Ларкін), 7:2 – 56:10 Атанасик (Ларкін, Грін – більш.), 8:2 – 18:37 Гленденинг (Бут, Дженсен – більш.).

Чикаго – Рейнджерс 6:3 (0:1, 1:0, 5:2)

Шайби: 0:1 – 09:58 Зибанежад (Крайдер, Бунчевич), 1:1 – 39:08 ДеБринкат (Паник, Кит), 2:1 – 41:07 Анісімов (Кейн, Шмалц), 3:1 – 51:53 Хайден (Франсон, Кит), 4:1 – 45:14 Анісімов (Франсон, Шмалц – більш.), 4:2 – 47:08 Хейс (Цуккарелло, Неш), 4:3 – 51:56 Неш, 5:3 – 56:12 Анісімов (Шмалц, Панік), 6:3 Тейвз (Паник, Сібрук – порожні ворота).

Анахайм – Бостон 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 13:26 Рой (Рітчі, Ватанен), 1:1 – 28:38 Хайнен (Неш, Дебраск), 2:1 – 34:24 Мансон (Перрі, Ракелль), 3:1 – 39:13 Рітчі (Верметт, Мансон), 4:1 – 42:35 Грант (Перрі), 4:2 – 59:38 Аккиари (Карло, Дебраск).