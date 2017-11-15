"Кременчук" обіграв "Вовків" у матчі УХЛ в Броварах

У Броварах завершився заключний матч 17-го туру УХЛ, в якому «Вовки» приймали «Кременчук» і програли з великим рахунком, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра завершилася з рахунком 1:5.

Перший період пройшов під тотальним контролем кременчужан, що призвело до двох закинутих шайб: спочатку вже на 2-й хвилині поєдинку рахунок відкрив Сергій Алексанян-Петрович, а за 10 хвилин у воротах Микити Гордюшина відзначився ще один форвард "городян" Дмитро Чорний.

Ситуація у другому періоді була чи краще для команди Олександра Хміля. Більшу частину ігрового часу гравці «Кременчука» проводили в атаці, і змогли збільшити рахунок після першого ж видалення хокеїста «Вовків»: Владислав Грицько відмінно кинув від синьої лінії, і Гордюшин не зміг виручити свою команду на цей раз. Однак броварчани, зусиллями Михайла Шахова, відіграли одну шайбу на 38-й хвилині матчу – видав відмінну передачу Віктор Милинский.

На старті заключного ігрового відрізка відрив «Кременчука» у три шайби повернув Сергій Алексанян-Петрович, який не міг не реалізувати передачу Дмитра Чернишенка з-за воріт. Підсумковий рахунок матчу трохи менше ніж за 2 хвилини до фінальної сирени встановив капітан кременчужан Севастьян Карпенко, успішно зігравши на добиванні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні «Білий Барс» обіграв МХК «Динамо», а «Донбас» "всуху" розгромив «Галицьких Левів».

УХЛ. Регулярний чемпіонат.

15 листопада.

«Вовки» - «Кременчуг» 1:5 (0:2; 1:1; 0:2)

Шайби: 0:1 Алексанян-Петрович (Красильников, Чернишенко), 01:10. 0:2 Чорний (Костюк), 10:11. 0:3 Грицько (Бойків, Козачук - більш.), 27:21. 1:3 Шахов (Милинский, Шапіро), 37:59. 1:4 Алексанян-Петрович (Красильников, Чернишенко), 42:44. 1:5 Карпенко (Роганов).