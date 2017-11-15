"Вегас" зазнав розгромної поразки у НХЛ, пропустивши 8 шайб

Вісім матчів регулярного чемпіонату відбулися напередодні в НХЛ, повідомляє сайт турніру. "Піттсбург" в овертаймі обіграв "Баффало". "Коламбус" також на початку овертайму розібрався з "Монреалем". А в матчі "Флориди" і "Далласа" все закінчилося лише в серії буллітів, де точнішими були гравці господарів.

Піттсбург – Баффало – 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 3 Кейн (Райнхарт, Айкел), 0:2 – 16 Райнхарт (Окпосо, Сканделла), 1:2 – 19 Хернквист (Шейэн), 1:3 – 20 Айкел, 2:3 – 24 Ширі (Мяяття, Хернквист), 3:3 – 37 Кросбі (Шульц, Кессел), 3:4 – 39 Пуліо (Райнхарт), 4:4 – 53 Кессел (Коул, Малкін), 5:4 – 61 Ширі (Летанг, Кросбі)

Монреаль – Коламбус – 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 2 Андерсон (Нутиваара), 1:1 – 52 Байрон (Гальченюк, Вебер), 1:2 – 61 Веренскі (Дубінські, Еткінсон)

Флорида – Даллас – 4:3 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 5 Юбердо (Дадонов, Трочек), 2:0 – 15 Юбердо (Йендл, Барков), 2:1 – 17 Бенн (Янмарк-Нюлен, Радулов), 2:2 – 30 Бенн (Радулов), 2:3 – 32 Еліє (Ганзал, Спецца), 3:3 – 42 Барков (Йендл, Метісон)

Нешвілл – Вашингтон– 6:3 (2:0, 4:3, 0:0)

Шайби: 1:0 – 11 Сміт (Бітетто, Фіала), 2:0 – 17 Боніно (Йернкрук, Йосі), 2:1 – 24 Оші (Кузнєцов, Карлсон), 3:1 – 26 Форсберг (Карлсон, Конноллі), 3:2 – 26 Чейссон, 4:2 – 29 Фіала (Екхольм), 4:3 – 29 Оші ( Бекстрем, Стівенсон), 5:3 – 34 Саломяки (Ірвін, Сиссонс), 6:3 – 38 Екхольм (Сиссонс, Терріс)

Міннесота – Філадельфія– 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 1 Нідеррайтер (Е. Стаал), 2:0 – 58 Е. Стаал (Брудин, Гранлунд), 3:0 – 59 Цукер (Сперджен, Дабник)

Вінніпег – Арізона– 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Шайба: 1:0 – 15 Копп (Лаурі, Куликов), 2:0 – 21 Армія (Морріссі, Елерс), 3:0 – 25 Літтл, 4:0 – 32 Лаурі (Майерс), 4:1 – 45 Голігоскі (Рідер)

Едмонтон – Вегас– 8:2 (3:0, 1:1, 4:1)

Шайби: 1:0 – 6 Клефбом (Летесту, Хайра), 2:0 – 17 Нюджент-Хопкінс (Строум, Марун), 3:0 – 18 Марун (Овитю, Драйзайтль), 4:0 – 30 Беннінг (Макдевід, Клефбом), 4:1 – 34 Бельмар (Шмідт, Носек), 5:1 – 40 Макдевід (Драйзайтль), 5:2 – 41 Ніл (Міллер), 6:2 – 44 Макдевід (Драйзайтль), 7:2 – 49 Нюджент-Хопкінс (Рассел, Лучич), 8:2 – 55 Летесту (Хайра, Кессіан)

Лос-Анджелес – Ванкувер – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 1 Пірсон, 2:0 – 3 Копітар (Іафалло, Браун), 2:1 – 25 Г. Седін (Пулио, Ерікссон), 2:2 – 30 Хорват (Х.Седін, Босер), 2:3 – 44 Берча (Пуліо, Ванек)