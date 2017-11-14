"Донбас" розтрощив "Галицьких Левів", а "Білий Барс" - "Динамо" у регулярному чемпіонаті УХЛ

У Дружківці (Донецька область) і Харкові завершилися матчі чергового туру регулярного чемпіонату УХЛ, в яких "Донбас" розгромив "Галицьких Левів" з Новояворівська, а "Білий Барс" з Білої Церкви був значно сильніший за харківське "Динамо", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч у Дружківці завершився з рахунком 11:0.

У Харкові "Динамо" поступилося "Білому Барсу" з рахунком 3:8.

Тур завершиться у середу, 15 листопада, матчем у Броварах, де "Вовки" прийматимуть "Кременчук".

«Динамо» - «Білий Барс» - 3:8 (0:3, 0:2, 3:3)

Шайби: 0:1 Тимченко (Ромащенко, 00:38). 0:2 Лісників (Ядловський, 03:12). 0:3 Ромащенко (Тимченко, 06:51). 0:4 Лісників (34:10). 0:5 Воронін (Тимченко, 35:44). 1:5 Олійник (Чердак, 41:39). 1:6 Тимченко (Ромащенко, 42:49 – більш.). 2:6 Олійник (Чердак, 45:22 – більш.). 2:7 Панів (Васильєв, Тимченко, 52:04). 3:7 Максименко (Чердак, Олійник, 52:52 – більш.). 3:8 Ромащенко (Тимченко, 54:29).

На 52:22 Олійник не реалізував штрафний буліт

"Донбас" - "Галицькі Леви" - 11:0 (2:0, 5:0, 4:0)

Шайби: 1:0 Захаров (Савченко), 04:21, 2:0 Новіков (Ворона, Свищев), 09:54, 3:0 Коваленко (Рубан, Бруківки), 24:11, 4:0 Луговий (Коренчук, Захаров), 25:31, 5:0 Захаров (Влад), 25:38, 6:0 Коренчук (Александров - більш.), 29:51, 7:0 Коваленко (Рубан), 38:53, 8:0 Захаров (Костиков, Савченко), 42:28, 9:0 Коренчук (Луговий, Матвієнко), 45:24, 10:0 Влад (Костіков), 45:42, 45:42, 11:0 Влад (Коваленко, Шпак), 53:25.