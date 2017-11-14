"Калгарі" обіграв "Сент-Луїс", "Даллас" поступився "Кароліні" в НХЛ

У ніч на вівторок відбулися два матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги. "Кароліна" у себе вдома розгромила "Даллас" - 5:1. Хет-триком відзначився фінський нападник "Кароліни" Теуво Терявяйнен. У поєдинку "Калгарі" і "Сент-Луїса" було закинуто 11 шайб. Господарі ударно провели останній період і вирвали перемогу, повідомляє офіційний сайт турніру.

Кароліна – Даллас– 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Шайби: 1:0 – 8 Агв (Терявяйнен, Дж.Стаал), 1:1 – 28 Радулов (Бенн, Сегін), 2:1 – 42 Терявяйнен (Агв, Дж.Стаал), 3:1 – 46 Терявяйнен (Дж.Стаал, Слевін), 4:1 – 49 Терявяйнен (Агв, Дж.Стаал), 5:1 – 59 Скіннер (Ліндхольм, ван Римсдайк)

Калгарі – Сент-Луїс– 7:4 (2:2, 0:0, 5:2)

Шайби: 0:1 – 3 Тарасенко (Штястни, Парайко), 1:1 – 4 Янковскі (Ткачак), 2:1 – 13 Янковскі (Беннетт, Ягр), 2:2 – 16 Шварц (Шенн, Стеєн), 3:2 – 45 Беннетт (Янковскі), 3:3 – 51 Стеєн (Едмундсон, Штястни), 4:3 – 52 Ферланд (Годро Броді), 4:4 – 52 Тарасенко (Шварц, Шенн), 5:4 – 54 Верстиг (Лазар, Брауера), 6:4 – 58 Фролік (Баклунд, Ткачак), 7:4 – 58 Годро (Джиордано)