Молодіжна збірна України з хокею завершила турнір у Литві третьою поразкою

У Клайпеді завершився міжнародний хокейний турнір Crowns Baltic Challenge Cup 2017. У заключній грі молодіжна збірна команда України зустрічалась із господарями турніру – литовцями - і поступилася у драматичному протистоянні (2:3). Про це повідомляє Федерація хокею України.

Господарі турніру перші 40 хвилин матчу за рахунок великої кількості вилучень (інколи цілком безпідставних) контролювали хід зустрічі. У першому періоді дві помилки українців призвели до пропущенних шайб. А на старті другої 20-хвилинки команда Бернда Хааке реалізувала чисельну перевагу.

Після цього "синьо-жовті" спочатку вирівняли гру, а в третьому періоді заволоділи ініціативою.

Надію на позитивний підсумок гри подарувала шайба Віталія Ляльки. А в середині третього періоду Денис Мостовий вдало підставив ключку під кидок Олександра Горлушка і довів інтригу у матчі до максимального рівня.

В ендшпілі гри українці мали шанси перевести гру в овертайм, але нашій команді в заключній фазі атак не пощастило. Міні-реванш Україна взяла у серії штрафних кидків, які проводилися незалежно від основного часу гри. Єдиний кидок вдалося реалізувати Денису Мостовому.

Україна (U-20) – Литва – 2:3 (0:2; 0:1; 2:0)

Склад України (U-20): Дьячедко (до 59:47). Табашник – Логач, Козачук – Толстушко, Александров – Горлушко, Фірсов – Григор’єв. Лєсніков – Кривошапкін – Даниленко, Мостовий – Коваленко – Мазур, Лялька – Карпенко – Луговий, Чорний – Печерських – Рубан.

Голи: 0:1. Кракаускас (Босас, Каспарайтіс, 3:25), 0:2. Босас (Рибаков, Ясінєвічус, 9:30), 0:3. Босас (Кулєвічус, Катуліс, 20:27 – більш.), 1:3. Лялька (41:07), 2:3. Мостовий (Горлушко, Даниленко, 48:29)

Штраф: 24 – 16

Найкращі гравці: Дьяченко – Босас

Нагадаємо, напередодні в рамках турніру в Клайпеді українці розгромно поступилися Латвії - 2:9, а потім програли Естонії - 1:3.