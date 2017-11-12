"Піттсбург" за булітами програв "Нешвіллу", "Сан-Хосе" розгромив "Ванкувер" в НХЛ

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі відбулися матчі регулярного чемпіонату, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Чинний чемпіон "Піттсбург" зазнав поразки на виїзді від "Нешвілла". Основний ігровий час і овертайм завершилися внічию, проте "Нешвілл" був краще в серії булітів. У складі "Піттсбурга" не реалізували свої кидки росіянин Євгеній Малкін і канадець Кріс Летанг.

"Сан-Хосе Шаркс" на своєму льоду крупно обіграв "Ванкувер Кенакс". "Ванкувер" зазнав другої поразки поспіль і дев'ятої в 17 матчах сезону.

Оттава – Колорадо– 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)

Шайби: 0:1 – 13 Комо (Джонсон, Барберіо), 1:1 – 20 Хоффман (Карлссон, Брассар), 1:2 – 28 Керфут (Андрігетто, Джонсон), 2:2 – 29 Стоун (Карлссон), 2:3 – 30 Андрігетто (Керфут, Миронов), 3:3 – 47 Одуя (Пажо, Томпсон), 4:3 – 53 Хоффман

Рейнджерс – Едмонтон– 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 12 Неш (Зукарелло-Асен, Хейс), 1:1 – 16 Пулюярві (Нерс, Нюджент-Хопкінс), 1:2 – 30 Макдевід (Лучич, Клефбом), 2:2 – 35 Бучневич (Зукарелло-Асен, Шаттенкірк), 3:2 – 38 Неш (Макдона, Шей), 4:2 – 59 Грабнер (Фаст)

Детройт – Коламбус – 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 1 Панарін (Савар, Бьоркстранн), 1:1 – 46 Атанасіу (Татар, Крунвалль)

Монреаль – Баффало – 2:1 ВІД (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 19 О'Райллі, 1:1 – 41 Шоу (Пачиоретті, Друен), 2:1 – 63 Пачиоретті (Дано)

Бостон – Торонто– 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – 8 Марнер, 0:2 – 14 ван Римсдайк (Райллі, Кадрі), 1:2 – 15 Ватрано (Крюг, Міллер), 1:3 – 46 Райллі (Марнер, ван Римсдайк), 1:4 – 58 Марло (Комаров, Хайман)

Кароліна – Чикаго – 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 6 Макгінн (Вільямс, Райан), 2:0 – 9 Скіннер, 2:1 – 27 Дебринкат (Паник, Тейвс), 3:1 – 29 Макгінн (Райан), 3:2 – 43 Дебринкат (Керо, Кейн), 3:3 – 51 Форслінг (Панік, Сібрук), 3:4 – 61 Саад (Форслінг, Дебринкат)

Філадельфія – Міннесота– 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 41 Цукер (Дамба, Нідеррайтер)

Нью-Джерсі – Флорида– 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 5 Сиверсон (Гейс), 2:0 – 24 Палмієрі (Хишир, Бутчер), 2:1 – 27 Бьюгстед (Метісон)

Нешвілл – Піттсбург – 5:4 Б (0:1, 3:1, 1:2, 0:0)

Шайби: 0:1 – 11 Раст (Летанг), 1:1 – 22 Терріс (Саломяки), 2:1 – 23 Суббан (Арвідссон, Форсберг), 3:1 – 25 Сміт (Джохансен, Форсберг), 3:2 – 32 Кессел (Летанг, Малкін), 3:3 – 42 Гюнцель (Шульц), 4:3 – 44 Йернкрук (Сміт, Терріс), 4:4 – 47 Думулін (Кессел, Ширі)

Сент-Луїс – Айлендерс– 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 3 Таварес (Чи), 0:2 – 10 Сизикас (Ледді), 0:3 – 13 Еберле (Ледд), 0:4 – 23 Хо-Сенг (Ледді, Куїні), 1:4 – 31 Шенн (Данн, Шварц), 2:4 – 46 Апшолл (Бродзяк, Бортуццо), 2:5 – 55 (де Хаан, Пелек)

Аризона – Вінніпег– 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Шайби: 1:0 – 14 Риналдо (Степан, Голігоскі), 1:1 – 34 Хендрікс, 1:2 – 42 Шайфлі (Лайне, Уілер), 1:3 – 48 Коннор (Уїлер, Шайфлі), 1:4 – 59 Лайні

Сан-Хосе – Ванкувер– 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Шайби: 1:0 – 1 Гертл (Карлссон, Браун), 2:0 – 35 Кутюр (Гертл), 3:0 – 58 Кутюр (Райан, Уорд), 4:0 – 59 Тірні, 5:0 – 59 Тірні.