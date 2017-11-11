Шайба Кривошапкіна не дозволила молодіжній збірній України з хокею переграти команду Естонії

Молодіжна збірна команда України з хокею поступилася національній збірній Естонії в рамках міжнародного турніру Crowns Baltic Challange Cup 2017, повідомляє Федерація хокею України.

Разунок у цьому матчі відкрив Гліб Кривошапкін влучним кидком на 14-й хвилині. Але потім суперники відзначилися тричі.

Нагадаємо, що напередодні збірна України програла команді Латвії з рахунком 4:9.

В неділю відбудеться остання гра турніру в Клайпеді, проти гоподарів змагань - Литва проти України.

Україна U20 - Естонія - 1:3 (1:2; 0:1; 0:0)

11 листопада 2017 року, 13:00. Свитуріо арена (Клайпеда)

Склад України: Петленко (Дьяченко). Александров – Григор’єв, Толстушко – Козачук, Табашник – Логач, Горлушко – Фірсов. Луговий – Коваленко – Мостовий, Лялька – Мазур – Рубан, Даниленко – Кривошапкін – Лєсніков, Печерських – Карпенко – Чорний.

Голи: 1:0. Кривошапкін (Фірсов, Логач, 13:37), 1:1. Сілланді (Макров, 15:30), 1:2. Кузнєцов (Гулов, 17:18), 1:3. Кузнєцов (Нестерцук, Федорук, 38:51)