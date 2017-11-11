"Оттава" обіграла "Колорадо" в першому матчі європейської серії НХЛ Стокгольмі

Два голи Марка Стоуна, в тому числі в овертаймі, принесли "Оттаві" перемогу над "Колорадо" в першому матчі 2017 SAP NHL Global Series з рахунком 4:3, повідомляє офіційний сайт ліги.

Капітан "Оттави" Ерік Карлссон зробив дві передачі. У суботу команди зустрінуться знову.

Швеція без перебільшення з великою радістю прийняла перший за шість років матч регулярного чемпіонату НХЛ. Вперше за чотири з половиною роки, з фіналу чемпіонату світу 2013 року між збірними Швеції та Швейцарії, Ericsson Globe був заповнений ще до стартової сирени. Місцеві вболівальники кинули всі справи, навіть футбольний матч плей-офф відбору ЧМС-2018 між збірними Швеції та Італії, що паралельно проходив, і кинулися на їх улюблений вид спорту. Коли ще побачиш кумирів, в першу чергу капітанів обох команд Еріка Карлссона і Габріеля Ландескога? За даними PR-служби НХЛ, на стадіон прийшли 97,4 відсотка людей, які купили квитки. Повідомляється, що нічого подібного Globe не знав довгий час.

У той же час, за океаном відбувся ще ряд матчів регулярного чемпіонату.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

10 листопада.

Колорадо – Оттава– 3:4 (1:2, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 8 Якупов (Уілсон, Керфут), 1:1 – 8 Клаэссон (Карлссон, Хоффман), 1:2 – 15 Стоун (Уайдман, Одуя), 2:2 – 29 Керфут (Жирар, Комо), 2:3 – 33 ДиДоменико (Пайэтт, Фанюф), 3:3 – 52 Маккіннон (Ландескуг, Рантанен), 3:4 – 60 Стоун (Карлссон, Брассар)

Коламбус – Кароліна– 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайби: 1:0 – 5 Дубінські (Хянникяйнен, Мотта), 1:1 – 23 Дж.Стаал (Терявяйнен, Хэнифин), 1:2 – 48 Дж.Стаал (Агв, Терявяйнен), 1:3 – 59 Макгинн (Райан, Вільямс)

Вашингтон – Піттсбург– 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 14 Карлсон (Овечкін, Кузнєцов), 1:1 – 28 Кессел (Малкін, Раст), 2:1 – 38 Оші (Еллер, Карлсон), 3:1 – 53 Стівенсон ( Бэкстрем, Чорни), 4:1 – 57 Врана

Торонто – Бостон – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 35 Бержерон (Крюг, Маршанд), 1:1 – 39 ван Римсдайк (Райллі, Кадри), 1:2 – 54 Пастрняк (Бьорк, Шварц), 2:2 – 59 ван Римсдайк (Зайцев, Марнер), 3:2 – 61 Марло (Марнер, Гардінер)

Баффало – Флорида– 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Шайби: 1:0 – 13 Окпосо (Кейн, Антипин), 1:1 – 26 Дадонов (Юбердо, Барков), 1:2 – 43 Маккошен (Дадонов, Юбердо), 1:3 – 58 Барков (Сивиур, Юбердо), 1:4 – 58 Трочек (Экблад)

Даллас – Айлендерс– 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 1 Клингберг (Сегін, Бенн), 2:0 – 14 Сміт (Клингберг, Радулов), 3:0 – 16 Линделль (Ганзал, Клингберг), 4:0 – 26 Янмарк-Нюлен, 5:0 – 36 Спецца (Хем'юс, Линделль)

Вегас – Вінніпег– 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 6 Сбиса (Носек, Перон), 1:1 – 15 Лаурі (Танев, Куликов), 2:1 – 15 Перон (Хаула, Энгелланд), 3:1 – 32 Карлссон (Сміт, Энгелланд), 3:2 – 33 Лайні (Шайфли, Бафлин), 4:2 – 36 Ніл, 5:2 – 37 Карлссон (Сбиса, Сміт)