Молодіжна збірна України з хокею програла Латвії в першому матчі турніру в Клайпеді

Молодіжна збірна України з хокею розпочала свої виступи на міжнародному турнірі Crowns Baltic Challenge Cup 2017, де у стартовому поєдинку підопічні Андрія Срюбка програли збірній клубів Латвії, повідомляє Федерація хокею України.

Гра завершилася з рахунком 2:9.

З перших секунд поєдинку значно більш досвідчені латвійці почали доводити свою перевагу. Мартіньш Фремайніс відкрив рахунок вже на 64-й секунді зустрічі. Такий початок дещо надломив нашу команду, і в першому періоді суперники скористалися цим, відзначившись ще тричі.

У другому періоді наша команда дещо вирівняла гру. Двічі форвардів української команди змусили капітулювати голкіпера латвійців Рейниса Петкуса. Але при цьому у синьо-жовтих виявилася ще одна проблема – наша команда почала провалитися при грі в більшості. Суперники чотири рази відзначалися при грі в меншості, довівши рахунок до великого.

По завершенні матчу гравці обох команд порадували вболівальників виконання штрафних кидків.

Завтра українська молодіжка буде грати проти національної збірної Естонії. Початок матчу – о 13:00.

Україна U20 - зб. клубів Латвії 2:9 (0:4; 2:3; 0:2)

Шайби: 0:1 Фрейманіс (Петкун), 01:04. 0:2 Хомяковс (Фрейманіс, Озолиньш), 12:52. 0:3 Прусис (Яковлевс, А. Широковс), 15:58. 0:4 Фрейманіс (Озолиньш, Мамичис - більш.), 16:53. 0:5 Кулда (Фрейманіс - менше і менше), 25:39. 1:5 Коваленко (Карпенко, Александров - більш.), 31:42. 2:5 Карпенко (Печерських, Чорний), 32:48. 2:6 Фрейманіс (Озолиньш, Хомяковс - більш.), 35:32. 2:7 Сикснис - менше і менше., 36:34. 2:8 Головковс (Беговс, Лещовс - менше і менше.), 50:05. 2:9 Фрейбергс (макарівський ра - менше і менше.), 50:37.

Україна U20: Дяченко; Толстушко - Козачук, Александров - Григор'єв, Табашник - Логач, Горлушко - Фірсов; Лялька - Мазур - Рубан, Луговий - Коваленко - Мостовий, Даниленко - Кривошапкин - Лісників, Печерських - Карпенко - Чорний.