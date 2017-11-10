Найстарший гравець НХЛ Ягр закинув першу шайбу за "Калгарі"

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі 45-річний чеський ветеран Яромір Ягр відзначився вперше за "Флеймс", а також зробив гольову передачу, і допоміг своїй команді з рахунком 6:3 обіграти "Детройт", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Звичайно, будь-перший гол у новій команді особливий, тим більше в Канаді, - сказав Ягр. - Я бачу, як уболівальники це цінують, як вони люблять хокей. З першого дня мого перебування тут вони були до мене дуже добрі, і я намагаюся грати якомога краще".

З 1918 очками Ягр займає друге місце в історії НХЛ за результативністю, поступаючись тільки Уейну Гретцкі (2857). Також він займає третє місце за голам (766) за Гретцкі (894) і Горді Хоу (801).

Крім того першу шайбу в кар'єрі в "Калгарі" закинув 23-річний форвард Марко Янковський. Він зробив це з передачі Ягра, що стало для молодої людини особливим моментом.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

9 листопада.

Нью-Джерсі – Едмонтон – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 5 Бойл (Мур, Гіббонс), 1:1 – 26 Слепышев (Нюджент-Хопкінс, Лучич), 2:1 – 38 Стэффорд (Мюллер, Хенрік), 2:2 – 43 Лучич (Кэссиан, Нюджент-Хопкінс), 2:3 – 64 Драйзайтль (Рассел, Макдэвид)

Філадельфія – Чикаго– 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 4 Жиру (Ворачек), 2:0 – 12 Ворачек (Жиру, Гостисбеер), 3:0 – 23 Кутюр'є (Ворачек, Жиру), 3:1 – 36 Мерфі (Рутта, Боума)

Монреаль – Міннесота– 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Шайби: 0:1 – 42 Цукер (Гранлунд), 0:2 – 51 Цукер (Е. Стаал, Нідеррайтер), 0:3 – 59 Цукер (Уинник)

Сент-Луїс – Арізона – 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – 25 Эдмундсон (Шенн, Торбьорн), 1:1 – 29 Перлини (Коннотон, Дюклер), 1:2 – 38 Перлини (Екман-Ларссон, Дворак), 2:2 – 45 Пьетранжело (Яшкін, Тарасенко)

Калгарі – Детройт– 6:3 (2:0, 3:3, 1:0)

Шайби: 1:0 – 9 Янковскі (Беннетт, Ягр),2:0 – 13 Годро (Монахан), 3:0 – 26 Ферланд (Баклунд),3:1 – 28 Фрк (Ларкін, Манта), 4:1 – 32 Ткачак (Баклунд, Кулак), 4:2 – 35 Нільсен (Грін, Манта), 5:2 – 37 Ягр (Кулак, Годро), 5:3 – 39 Манта (Нільсен, Ерікссон), 6:3 – 57 Годро (Монахан)

Анахайм – Ванкувер– 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Шайби: 0:1 – 12 Берча, 1:1 – 17 Ліндхольм (Ватанен, Ракелль), 2:1 – 36 Монтур (Ракелль, Перрі), 3:1 – 40 Сильверберг (Ракелль), 4:1 – 41 Сильверберг (Кольяно, Менсон)

Лос-Анджелес – Тампа-Бей– 2:5 (0:4, 1:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 9 Кучеров (Куку, Стэмкос), 0:2 – 10 Киллорн (Джонсон, Джирарди), 0:3 – 10 Хедман (Палат, Гурде), 0:4 – 11 Стэмкос (Кучеров, Киллорн), 1:4 – 37 Тоффолі (Маззин, Копітар), 2:4 – 48 Фантенберг (Браун), 2:5 – 52 Намісників (Хедман, Кучеров)