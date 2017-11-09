"Тампа-Бей" розгромила "Сан-Хосе", "Торонто" переміг "Міннесоту" в НХЛ

У ніч на четвер в НХЛ відбулися три матчі регулярного чемпіонату, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Торонто" в останні п'ять хвилин ігрового часу обіграв "Міннесоту". Крім того, "Рейнджерс" здолали "Бостон", а "Тампа Бей" на виїзді розгромила "Сан-Хосе".

Торонто – Міннесота– 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 12 Кадрі (В. Нюландер, Райллі), 1:1 – 18 Цукер (Е. Стаал), 2:1 – 23 Марло (Браун, Хайман), 3:1 – 43 Керрік, 3:2 – 55 Цукер (Сутер, Е. Стаал), 4:2 – 59 Браун.

Рейнджерс – Бостон– 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 9 Бучневич (Грабнер, Макдона), 1:1 – 10 Пастрняк (Бьорк, Бержерон), 2:1 – 14 Весі (Зибанежад, Бучневич), 3:1 – 15 Весі (Шаттенкірк, Деарне), 3:2 – 46 Бержерон (Крюг, Пастрняк), 4:2 – 59 Неш (Макдона).

Сан-Хосе – Тампа-Бей– 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Шайби: 1:0 – 1 Донський (Торнтон, Павелскі); 1:1 – 7 Дотчин (Гурде, Пойнт); 1:2 – 20 Кучеров (Стэмкос, Намісников); 1:3 – 29 Куку (Строльман, Гурде); 1:4 – 32 Намісников (Кучеров, Стемкос); 1:5 – 46 Намісников (Стемкос, Кучеров).