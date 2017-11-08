"Монреаль" переміг в третій раз поспіль, обігравши "Вегас" в центральному матчі дня НХЛ

"Вегас Голден Найтс" п'ятою поразкою в шести матчах завершили гостьову серію, повідомляє офіційний сайт ліги.

У ніч на середу вони з рахунком 2:3 поступилися "Монреалю", який продовжив переможну серію до трьох матчів.

Воротар "Канадієнс" Чарлі Ліндгрен, замінив травмованого Кері Прайса, зробив 29 сейвів і здобув другу перемогу в сезоні. Всього в своїй кар'єрі новачок провів п'ять матчів в НХЛ і здобув п'ять перемог з показниками в середньому 1,39 пропущені шайби і 95,5 відсотка відбитих кидків. До нього тільки двох воротарів "Монреаля" вдавалося почати кар'єру з п'яти перемог: Кену Драйдену (6-0-0 в 1971 році) Уейну Томасу (7-0-0 в 1973 році).

Голами у "Монреаля" відзначилися Брендан Галлахер, Джорді Бенн і Макс Пачиоретті. Після початку сезону 2-7-1 "Канадієнс" виграли п'ять матчів із шести.

"Вегас" завдав у першому періоді тільки два кидки по воротах, але забив один гол - П'єр-Едуар Бельмар дуже красиво обіграв захисника і поцілив у ворота.

"Монреаль" у другому періоді втратив нападаючого Джонатана Друэна, отримав травму верхньої частини тіла.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

7 листопада.

Коламбус – Нешвілл– 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – 32 Ірвін (Екхольм, Арвідссон), 1:1 – 44 Дюбуа, 1:2 – 54 Йернкрук (Фіала, Саломяки), 1:3 – 59 Арвідссон (Саломяки)

Кароліна – Флорида– 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 32 Макгинн (Макиоун, Хэнифин), 1:1 – 34 Трочек (Луонго, Юбердо), 2:1 – 49 Райан (Макиоун, Вільямс), 3:1 – 58 Вільямс (Слэвин, Нордстрем)

Піттсбург – Арізона– 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 1 Шульц (Кессел, Малкін), 2:0 – 3 Малкін (Гюнцель, Кессел), 2:1 – 40 Рідер (Екман-Ларссон, Фішер), 3:1 – 46 Кессел (Малкін, Хернквист)

Айлендерс – Едмонтон– 1:2 (0:0, 1:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 21 Драйзайтль (Лучич), 1:1 – 24 Еберле (Барзэл), 1:2 – 60 Макдэвид (Драйзайтль)

Нью-Джерсі – Сент-Луїс– 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайби: 1:0 – 3 Колман (Мур, Бойл), 1:1 – 38 Тарасенко (Шенн), 1:2 – 40 Шварц (Тарасенко, Шенн), 1:3 – 59 Шенн (Тарасенко)

Баффало – Вашингтон– 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 22 Кейн (Айкел), 1:1 – 37 Овечкін (Орпик, Сміт-Пеллі), 2:1 – 43 Пулио, 3:1 – 59 Кейн (Поминвилл)

Монреаль – Вегас– 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 8 Галлахер (Джорді Бенн, Плеканец), 2:0 – 10 Джорді Бенн (Юдон, Меті), 2:1 – 17 Бельмар (Энгелланд), 3:1 – 23 Пачиоретті (Шоу, Петрі), 3:2 – 58 Хаула (Перон, Маршессо)

Калгарі – Ванкувер– 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Шайби: 0:1 – 15 Ганьє (Ванек, Д. Сивин), 1:1 – 19 Хемілтон (Ткачак, Баклунд), 2:1 – 31 Годро (Монахан, Броді), 2:2 – 35 Ванек (Бьега, дель Зотто), 3:2 – 37 Ферланд, 3:3 – 38 Дорсетт (Хаттон, Саттер), 3:4 – 44 Хорват (Хаттон, Босер), 3:5 – 44 Х. Седін (Віртанен, Д. Сивин)

Анахайм – Лос-Анджелес– 3:4 (2:1, 1:1, 0:1)

Шайба: 1:0 – 6 Болл, 2:0 – 12 Ватанен (Ракелль),2:1 – 16 Копітар (Маззин, Иафалло), 3:1 – 34 Ракелль (Менсон), 3:2 – 39 Кемпе (Тоффолі, Пірсон), 3:3 – 45 Браун (Копітар, Иафалло), 3:4 – 63 Шор.