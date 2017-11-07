26 гравців УХЛ візьмуть участь в навчально-тренувальному зборі молодіжної збірної України

Молодіжна збірна України розпочала навчально-тренувальний збір на льоду арени «Термінал» у Броварах, повідомляє Федерація хокею України.

Разом з командою Андрія Срюбка тренується група кандидатів до складу національної збірної України, які візьмуть участь у міжнародному турнірі в литовській Клайпеді. Сьогодні до команди приєднається нападник «Лоуер Австрії Старс» Богдан Ступак.

Команда проводить дворазові 90-хвилинні тренувальні заняття на льоду. У такому форматі команда буде працювати до середи включно. У четвер "синьо-жовті" вилетять до Клайпеди, де у рамках міжнародного турніру проведуть матчі проти національних збірних команд Литви та Естонії, а також збірної клубів Латвії.

Всього на навчально-тренувальний збір запрошені 28 хокеїстів, 21 з яких є кандидатами до складу молодіжної збірної. Зазначимо, що 26 хокеїстів, які візьмуть участь у зборі, представляють Українську хокейну лігу. Список запрошених має наступний вигляд:

Воротарі: Сергій Люльчук («Білий Барс»), Богдан Дяченко («Донбас»), Микита Петленко («Кременчук»)

Захисники: Олександр Александров, Кирило Жовнір, Андрій Григор'єв, Олександр Фірсов (всі – »Донбас»), Олександр Горлушко, Данило Козачук (обидва – «Кременчуг»), Сергій Логач, Микита Табашник (обидва – «Білий Барс»), Всеволод Толстушко («Галицькі Леви»), Богдан Проценко («Краковія», Польща)

Нападники: Микита Коваленко, Владислав Луговий, Віталій Лялька, Вадим Мазур, Денис Мостовий, Антон Рубан (всі – «Донбас»), Дмитро Даниленко, Олександр Найдьонов, Микита Лісників, Данило Печерських (всі – «Білий Барс»), Севастян Карпенко, Гліб Кривошапкин, Дмитро Чорний (всі – «Кременчуг»), Микита Олійник (МХК «Динамо»), Богдан Ступак («Лоуер Австрія Старс», Австрія)

Головний тренер молодіжної збірної України – Андрій Срюбко. Допомагати йому буде Сергій Климентьєв.