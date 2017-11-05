Володар Кубку Стенлі "Пітсбург" зазнав поразки від "Ванкувера" та інші матчі НХЛ

Напередодні в Національній хокейній лізі відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Хокеїсти «Ванкувер Кенакс» завдали поразки гостям з «Піттсбург Пінгвінз», обігравши володарів Кубка Стенлі з рахунком 4:2.

Джейк Гюнцель вивів гостей вперед на третій хвилині, але слідом Брок Бісер відновив рівновагу в рахунку. В середині другого періоду американський нападник оформив дубль, а в третьому періоді став автором хет-трику, відповівши на закинуту шайбу канадського нападника «пінгвінів» Грега Маккігга. За три з половиною хвилини до закінчення матчу Бо Хорват додав до трьох своїх передач і гол, а Бісер виступив асистентом, також заробивши своє четверте очко в грі.

Оттава – Вегас– 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)

Шайби: 0:1 – 4 (Карлссон), 1:1 – 21 Стоун (Фанюф, Хоффман), 1:2 – 24 Хаула (Перон, Маршессо), 2:2 – 27 Берроуз (Уайдман, Пайєтт), 2:3 – 32 Маршессо (Хаула, Шмідт), 2:4 – 43 Карлссон (Сміт, Маршессо), 2:5 – 46 Хаула (Ніл, Перон), 3:5 – 47 Дзингел (Стоун, Брассар), 4:5 – 59 Карлссон (Терріс, Брассар)

Сент-Луїс – Торонто– 6:4 (0:1, 3:0, 3:3)

Шайби: 0:1 – 9 Боргман (Керрік, Мартін), 1:1 – 22 Тарасенко (Шенн, Шварц), 2:1 – 27 Едмундсон (Шварц, Шенн), 3:1 – 30 Пьєтранжело (Шварц, Шенн), 4:1 – 41 Пяярві-Свенссон, 5:1 – 42 Соботка (Штястни, Стін), 5:2 – 42 Бозак (Марнер, Мартін), 6:2 – 47 Пьєтранжело (Тарасенко, Шенн), 6:3 – 50 Браун (Боргман, Хайман), 6:4 – 53 Бозак (Мартін)

Вінніпег – Монреаль – 4:5 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 10 Лайні (Бафлін, Уілер), 1:1 – 19 Шоу (Друен, Пачиоретті), 1:2 – 22 Шоу (Пачиоретті, Вебер), 2:2 – 37 Копп (Танев), 3:2 – 44 Елерс (Труба, Майерс), 4:2 – 46 Уілер (Бафлін), 4:3 – 48 Плеканец (Галлахер), 4:4 – 55 Петрі, 4:5 – 63 Пачиоретті (Уебер, Гальченюк)

Бостон – Вашингтон– 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 7 Вілсон (Стівенсон, Еллер), 0:2 – 13 Овечкін (Орлов, Кузнєцов), 1:2 – 23 Пастрняк (Крюг, Бержерон), 1:3 – 38 Вілсон (Орпик), 2:3 – 57 Пастрняк (Крюг, Маршанд)

Тампа-Бей – Коламбус – 5:4 Б (2:2, 2:0, 0:2, 0:0)

Шайби: 0:1 – 2 Джонс (Джирарді, Браун), 1:1 – 2 Пойнт, 2:1 – 3 Кучеров (Намісников, Сергачов), 2:2 – 10 Веренскі (Хянникяйнен, Дюбуа), 3:2 – 26 Стемкос (Хедман, Кучеров), 4:2 – 38 Гурде (Хедман, Кіллорн), 4:3 – 49 Хяннікяйнен (Джонс, Мілано), 4:4 – 51 Дубінські (Дженнер, Бьоркстранн)

Флорида – Рейнджерс – 4:5 ОТ (0:0, 2:2, 2:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 23 Сивиур ( Маккензі, Хейлі), 1:1 – 27 Холден (Фаст, Макдона), 2:1 – 34 Сивиур (Хейлі, Маккензі), 2:2 – 38 Шаттенкірк ( Міллер), 2:3 – 45 Грабнер (Фаст), 3:3 – 48 Йєндл (Барков, Макгінн), 3:4 – 51 Неш ( Міллер, Макдона), 4:4 – 58 Трочек (Юбердо), 4:5 – 61 Шаттенкірк ( Міллер, Неш)

Філадельфія – Колорадо – 4:5 Б (0:1, 2:2, 2:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 19 Дюшен (Беррі, Маккіннон), 1:1 – 21 Філппула (Сіммондс, Конекни), 2:1 – 26 Жиру (Ворачек, Гостісбеер), 2:2 – 35 Комо (Немет, Маккіннон), 2:3 – 36 Рантанен (Беррі, Керфут), 3:3 – 44 Ворачек (Хегг, Кутюр'є), 3:4 – 45 Якупов (Дюшен), 4:4 – 46 Уіс (Сэнхайм, Уіл)

Даллас – Баффало– 5:1 (4:0, 1:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 3 Еліє (Руссель), 2:0 – 7 Факсу (Клингберг, Сміт), 3:0 – 10 Джонс (Факсу, Сміт), 4:0 – 12 Сегін (Радулов, Клингберг), 4:1 – 31 О'Райллі, 5:1 – 38 Руссель (Сегін, Клінгберг)

Міннесота – Чикаго– 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – 54 Анісімов (Кейн, Кіт), 0:2 – 58 Дебрінкат (Тейвс)

Аризона – Кароліна – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 31 Келлер (Ричардсон), 1:1 – 57 Дж.Стаал (Хеніфін, Ахо)

Ванкувер – Піттсбург– 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 2 Гюнцель (Кросбі, Кессел), 1:1 – 7 Бісер (Хорват), 2:1 – 27 Бісер (Хорват, Берча), 2:2 – 44 Маккегг (Рівс), 3:2 – 45 Бісер (Берча, Хорват), 4:2 – 56 Хорват (Бісер, Берча)

Лос-Анджелес – Нешвілл – 3:4 ОТ (0:2, 0:1, 3:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 9 Саломякі (Йєрнкрук, Вебер), 0:2 – 10 Суббан (Джохансен, Хартнелл), 0:3 – 24 Сміт (Форсберг), 1:3 – 40 Іафалло (Тоффолі, Копітар), 2:3 – 45 Фолін (Пірсона, Форборт), 3:3 – 52 Мартінес (Копітар, Дауті), 3:4 – 64 Арвідссон (Йєрнкрук)

Сан-Хосе – Анахайм – 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 7 Перрі (Грант, Ракелль), 1:1 – 52 Уорд (Гудроу).