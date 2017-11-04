"Донбас" обіграв харківське "Динамо" і закинув 100-ту шайбу в сезоні УХЛ

В суботу відбулися три матчі 16-го туру чемпіонату Української хокейної ліги, в центральному з яких донецький "Донбас" обіграв харківське "Динамо", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч у Харкові завершився з рахунком 2:5, а на рахунку "Донбасу" тепер понад 100 голів в УХЛ.

Старт поєдинку видався насиченим на події – вже на 36-й секунді Олександр Костіков при грі в більшості відкрив рахунок у матчі. Щоправда, наступної шайби глядачам довелося чекати до середини періоду, коли Владислав Луговий здорово зіграв на п'ятачку проти Владислава Гурко і подвоїв рахунок. Втім, за чотири з половиною хвилини Ігор Худяков виявився спритнішим за всіх і направив шайбу у ворота повз вже обігранного Богдана Дяченка. На перерву, однак, команди пішли за рахунку 1:3 – Вадим Мазур створив невеликий шедевр, пробивши кіпера МХК «Динамо» з середньої дистанції. Також варто відзначити, що капітан харків'ян Володимир Чердак отримав матч-штраф на самому початку гри, і тим самим власноруч перервав свою рекордну результативну серію. До цього поєдинку Володимир набирав очки у всіх 14 матчах поточного регулярного чемпіонату, а також у трьох завершальних матчах "регулярки" минулого сезону.

Другий період також був багатий на моменти біля воріт обох команд, проте відзначитися протягом двадцяти хвилин змогли тільки харків'яни – Олексій Сиротенко зміг пустити ігровий снаряд під рукою кіпера «Донбасу» і скоротити розрив у рахунку до однієї пропущеної шайби.

В обопільних випадах почався третій період цієї зустрічі, проте цього разу донеччани до своїх шансах підійшли набагато дбайливіше – Денис Мостовий і Антон Рубан вивели Микиту Новікова на ідеальну ударну позицію – у форварда «Донбасу» був відкритий кут воріт, який він і вразив, знову збільшивши розрив в рахунку до двох шайб. Ця шайба стала 100-ю для «Донбасу» в нинішньому чемпіонаті – донецький клуб першим перейшов ювілейну позначку.

А коли до кінця матчу залишалося менше п'яти хвилин, свій восьмий гол у сезоні забив Віталій Лялька, потужно пробивши по воротах Гурко.

Таким чином, переможна серія донеччан продовжилася вже до 16 матчів.

Нагадаємо, що раніше в матчі 16-го туру «Білий Барс» обіграв на своєму льоду в Білій Церкві броварських «Вовків» (6:2), а в останньому матчі дня "Галицькі Леви" у Новояворівську поступилися "Кременчуку" - 3:5..

УХЛ. Регулярний чемпіонат.

4 листопада.

МХК «Динамо» - «Донбас» 2:5 (1:3; 1:0; 0:2)

Шайби: 0:1 Костіков (Влад, Ігнатенко - більш.), 0:36. 0:2 Луговий (Александров, Коренчук), 11:30. 1:2 Худяков (Піддубний, Мартишко - більш.), 16:02. 1:3 Мазур (Рубан), 17:36. 2:3 Сиротенко (больш.), 27:57. 2:4 Новіков (Мостовий, Рубан), 43:09. 2:5 Лялька (Захаров - подвійний. більш.), 55:59.

«Білий Барс» - «Вовки» 6:2 (2:1; 4:0; 0:1)

Шайби: 1:0 Даниленко (Куцевич, Логач), 08:22. 2:0 Даниленко (Васильєв), 11:42. 2:1 Шапіро (Овчинников), 17:13. 3:1 Куцевич (Васильєв), 28:09. 4:1 Ромащенко (Тимченко), 24:48. 5:1 Ромащенко (Тимченко), 33:32. 6:1 Табашник, 39:43. 6:2 Шахов (Овчинников), 52:05.

«Галицькі Леви» - «Кременчуг» 3:5 (0:2; 2:0; 1:3)

Шайби: 0:1 Алексанян-Петрович (Наливайко), 15:44. 0:2 Карпенко (Бойків), 17:02. 1:2 Арабів (Чорна, Муртищев - більш.), 30:18. 2:2 Чобанян (Двірник), 36:59. 2:3 Красильников (Наливайко, Алексанян-Петрович), 41:30. 2:4 Савицький (Чорний, Костюк), 42:19. 2:5 Костюк (Чернишенко, Чорний), 44:57. 3:5 Толстушко (Генералів, Ратушний - більш.), 50:04.