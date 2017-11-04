"Едмонтон" перервав переможну серію "Нью-Джерсі" в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі "Едмонтон Ойлерс" з рахунком 6:3 на домашньому льоду переграли "Нью-Джерсі", який перервав триматчеву переможну серію суперника і власну серію поразок з двох ігор, повідомляє офіційний сайт ліги.

Перед поєдинком зазначалося, що основних проблем у "Едмонтона" дві: погана реалізація більшості і відсутність результативності ланок з другої по четверту. У п'ятницю команда Тодда Маклеллана виправила обидва недоліки.

У складі "Ойлерс" голи забили шість різних гравців (Дрейк Каджула, Райан Стром, Оскар Клефбом, Леон Драйзайтль і Райан-Ньюджент-Хопкінс), а єдину більшість було реалізовано. Капітан команди Коннор Макдевід зробив три гольові передачі і продовжив результативну серію до п'яти матчів. Всього у 12 іграх на його рахунку 16 (5+11) очок.

"Сьогодні у нас вперше абсолютно всі ланки грали здорово і правильно, - сказав Макдевід. - Приємно, що ми були за це винагороджені".

У "Девілз", які зазнали першої гостьової поразки в сезоні, голами відзначилися Тейлор Хол, Еспер Бретт і Брайан Гіббонс.

"Дивний був сьогодні матч, - сказав воротар "Девілз" Корі Шнайдер, який зробив 36 сейвів. - Я не можу пропускати п'ять шайб. Думаю, що сьогодні я діяв не так чітко, як у попередньому матчі (2:0 проти "Ванкувера" в середу)".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

3 листопада.

Едмонтон – Нью-Джерсі– 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – 5 Каджула (Летесту, Макдэвид), 2:0 – 8 Строум (Ларссон, Каджула), 2:1 – 15 Хол (Вуд), 2:2 – 25 Братт (Сиверсон, Хишир), 3:2 – 26 Клефбом (Макдэвид, Маруна), 4:2 – 38 Лучич (Нюджент-Хопкінс, Слепышев), 5:2 – 53 Драйзайтль (Беннінг, Макдэвид), 5:3 – 54 Гіббонс (Стэффорд, Бутчер), 6:3 – 58 Нюджент-Хопкінс.

Анахайм – Нешвілл– 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

Шайби: 0:1 – 6 Хартнелл (Оберг, Йосі), 0:2 – 19 Йосі (Годро, Сиссонс), 0:3 – 23 Ірвін (Годро, Вебер), 1:3 – 24 Верметт (Річі, Каші), 1:4 – 37 Арвідссон (Фіала, Екхольм), 2:4 – 39 Ліндхольм (Ракелль), 3:4 – 47 Сильверберг (Вагнер, Грант), 3:5 – 59 Суббан (Уотсон, Рінне)