Новачок НХЛ "Вегас" після блискучого старту програв третій матч поспіль

Після восьми перемог у перших дев'яти матчах команда-новачок Національної хокейної ліги "Вегас Голден Найтс" програла в третій раз поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Вегас" з рахунком 1:2 поступився "Бостону".

Перемогу "Брюїнз" в середині третього періоду приніс Шон Куралі, для якого гол став першим у регулярному сезоні. "Бостон" перервав серію з двох поразок, але набрав очки в шостому матчі поспіль (3-0-3).

Воротар "Вегаса" Макс Лагасе, який зіграв з перших хвилин другий матч в кар'єрі, відбив 26 кидків і виглядав дуже гідно.

Четверта зупинка в шестиматчевом гостьовому турне "Голден Найтс" - Оттава, де в суботу новачку будуть протистояти місцеві "Сенаторз".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

2 листопада.

Вашингтон – Айлендерс– 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 5 Чорни (Еллер, Стівенсон), 1:1 – 13 Таварес (Бейлі, Лі), 2:1 – 16 Еллер (Боуї, Стівенсон), 2:2 – 36 (Барзэл, Бейлі), 3:2 – 36 Чейссон (Бігл, Карлсон), 3:3 – 47 (Таварес, Хікі), 4:3 – 56 Еллер (Карлсон, Вілсон)

Бостон – Вегас– 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 23 Неш (Царник, Крюг), 1:1 – 29 Ікін (Шмідт), 2:1 – 49 Курали (Крюг, Дебраск)

Флорида – Коламбус– 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)

Шайби: 1:0 – 4 Пысик (Макгинн, Трочек), 1:1 – 11 Андерсон (Дюбуа, Дубінські), 1:2 – 16 Андерсон (Дженнер, Нутиваара), 2:2 – 20 Маккошен (Трочек, Врбата), 2:3 – 25 Хянникяйнен (Калверт, Савар), 3:3 – 28 Трочек ( Маккензі, Йэндл), 3:4 – 29 Бьоркстранн (Мілано, Джонс), 3:5 – 31 Бьоркстранн (Калверт, Веренски), 3:6 – 43 Мотта (Нутиваара, Дженнер), 3:7 – 46 Дженнер (Панарін, Веренски)

Тампа-Бей – "Рейнджерс" – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 18 Крайдер (Шей, Зибанежад), 1:1 – 31 Гурде (Пойнт, Хедман), 1:2 – 61 Міллер (Лундквіст, Шаттенкірк)

Оттава – Детройт– 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 19 Стоун (Карлссон, Хоффман), 2:0 – 31 Берроуз (Фанюф, Стоун), 2:1 – 56 Манта (Ларкін, Грін), 3:1 – 59 Томпсон (Пайэтт, Карлссон)

Вінніпег – Даллас– 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 10 Шайфли (Бафлин, Уілер), 2:0 – 13 Лайні (Куликов), 3:0 – 15 Майєрс (Елерс, Літтл), 3:1 – 17 Радулов (Сегін), 3:2 – 38 Янмарк-Нюлен (Джонс, Шор), 4:2 – 41 Шайфли (Wheeler, Морріссі), 5:2 – 59 Шайфли (Труба, Уілер)

Міннесота – Монреаль– 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Шайби: 1:0 – 4 Каллен (Уинник, Райллі), 2:0 – 4 Нідеррайтер (Дамба), 3:0 – 15 Енніс (Дамба, Каллен), 4:0 – 32 Сутер (Гранлунд, Койву), 4:1 – 33 Галлахер (Юдон), 5:1 -40 Сперджен (Гранлунд, Койву), 5:2 – 49 Шоу (Пачиоретті, Дано), 5:3 – 54 Галлахер (Плеканец), 6:3 – 58 Фоліньо ()

Сент-Луїс – Філадельфія– 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 20 Меннінг (Жиру, Кутюр'є), 0:2 – 59 Жиру (Кутюр'є, Сіммондс)

Калгарі – Піттсбург – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 55 Монахан (Броді, Годро), 1:1 – 58 Хернквист (Малкін, Летанг), 2:1 – 62 Джиордано (Ткачак)

Колорадо – Кароліна– 5:3 (2:2, 3:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 1 Раск (Вільямс, Терявяйнен), 1:1 – 7 Седерберг (Барберио, Джонсон), 2:1 – 12 Немет (Якупов, Грір), 2:2 – 15 Ліндхольм (Флері, Агв), 3:2 – 31 Комо (Седерберг, Ньєто), 4:2 – 34 Рантанен (Беррі, Маккіннон), 5:2 – 34 Ландескуг (Немет, Маккіннон), 5:3 – 37 Райан (Джурис)

Аризона – Баффало– 4:5 (1:1, 0:2, 3:2)

Шайби: 1:0 – 13 Екман-Ларссон (Дворак, Будинок), 1:1 – 19 Окпосо (О'райллі, Пулио), 1:2 – 24 Пулио (Окпосо, О'райллі), 1:3 – 34 Гріффіт (Маккейб, Райнхарт), 1:4 – 46 Кейн (Сканделла, Айкел), 1:5 – 51 Пулио (Ристолайнен, О'райллі), 2:5 – 52 Риналдо (Річардсон, Демерс), 3:5 – 54 Казінс (Коннотон, Мартинук), 4:5 – 59 Дворак (Демерс)

Лос-Анджелес – Торонто– 5:3 (3:0, 2:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 2 Амадио (Пірсона), 2:0 – 4 Каммаллери (Копітар, Браун), 3:0 – 19 Льюїс (Каммаллери, Шор), 4:0 – 34 Тоффолі (Пірсона, Маззин), 5:0 – 36 Тоффолі (Пірсона, Кемпе), 5:1 – 37 Меттьюс (), 5:2 – 39 Райллі (Хайман, Меттьюс), 5:3 – 48 Браун (Ст. Нюландер, Гардінер)