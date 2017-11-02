Нападник "Сан-Хосе" Торнтон став 20-м гравцем в історії НХЛ, який набрав 1400 очок

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулися п'ять матчів, в одному з яких "Сан-Хосе" з рахунком 4:1 переграв "Нешвілл" і здобув третю перемогу поспіль, а нападник "Шаркс" Джо Торнтон зробив одну передачу і став 20-м гравцем в історії, який досяг рубежу в 1400 очок, повідомляє офіційний сайт ліги.

Переможний гол у другому періоді забив Джо Павелскі, який у третьому періоді за рахунку 3:1 побився з Райаном Джохансеном, "вимкнувши" одного з найнебезпечніших супротивників з гри на п'ять хвилин.

На початку третього періоду "Сан-Хосе" через травму голови втратив захисника Марка-Едуарда Власика, який став автором одного з голів. Єдину шайбу "Предаторз", зате дуже красиву, закинув Роман Йосі. "Нешвілл" програв четвертий раз за п'ять матчів.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

31 жовтня.

Чикаго – Філадельфія 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 28 Анісімов (Кейн, Фрэнсон), 2:0 – 29 Тэйвс, 3:0 – 58 Дебринкат (Анісімов, Хейден).

Едмонтон – Піттсбург 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – 20 Хернквист (Кессел, Летанг), 1:1 – 26 Нюджент-Хопкінс (Макдэвид, Маруна), 2:1 – 27 Драйзайтль (Макдэвид), 2:2 – 39 Ширі (Мяяття, Кросбі), 2:3 – 52 Малкін (Летанг, Кессел).

Ванкувер – Нью-Джерсі 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 30 Гейс (Хол), 0:2 – 59 Стэффорд (Хол).

Анахайм – Торонто 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – 7 Браун (Хэйнси, ван Римсдайк), 1:1 – 9 Каші (Менсон, Грант), 1:2 – 41 Марло (Хэйнси), 1:3 – 58 Комарів (Марло).

Сан-Хосе – Нешвілл 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 15 Донський (Бедкер, Хеед), 2:0 – 28 Павелскі (Торнтон, Діллон), 2:1 – 30 Йосі (Йернкрук), 3:1 – 33 Влэшик (Донський, Лабанк), 4:1 – 53 Бедкер (Райан, Тірні).