"Броварські Вовки" вели з рахунком 6:1, але втратили перемогу над "Кременчуком" в УХЛ

Відбулися три поєдинки в чемпіонаті Української хокейної ліги, повідомляє офіційний сайт змагань.

Трійка лідерів турнірної таблиці здобула чергові перемоги, хоча "Галицькі Леви" і "Броварські Вовки" були близькі до сенсацій. Обидві команди вели в рахунку проти "Донбасу" і ХК "Кременчуг" відповідно.

Причому "Вовки" і зовсім примудрилися розгубити перевагу в п'ять шайб (!) за один період. "Кременчук" відвантажив супернику шість шайб за 20 хвилин і вирвав перемогу - 7:6. Вирішальна шайба була закинута всього за 74 секунди до фінальної сирени, її закинув Антон Бойков.

Найменше зусиль для трьох очок знадобилося "Білому Барсу". Білоцерківці розбили вдома МХК "Динамо" (Харків) - 6:1 і продовжують йти на другому місці в турнірній таблиці.

ХК Кременчук — Броварські Вовки 7:6 (0:1, 1:4, 6:1)

Шайби: 15:59 Шапіро (Овчинников, Шахов) — 0:1; 20:08 Шахов (Овчинников) — 0:2; 23:39 Шахов (Мылинський) — 0:3; 24:01 Шахов (Овчинников, Мілинський) — 0:4; 38:12 Бойков (Козачук, Карпенко — більш.) — 1:4; 38:41 Овчинников (Шахов, Шапіро) — 1:5; 40:46 Овчинников (Шапіро, Шахов) — 1:6; 44:45 Карпенко (Бойков) — 2:6; 45:01 Карпенко — 3:6; 45:55 Карпенко (Кривошапкін, Бойков) — 4:6; 49:44 Бойков (Кривошапкін) — 5:6; 57:51 Алексанян (Наливайко, Красильников — більш.) — 6:6; 58:46 Бойков (Наливайко, Кривошапкін) — 7:6

Галицькі Леви — ХК Донбас 3:7 (2:2, 1:0, 0:5)

Шайби: 00:30 М.Дворник (Генералов, Чобанян) — 1:0; 10:18 Чиканцев (Арабов, Муртищев) — 2:0; 12:22 Костіков (Рубан) — 2:1; 15:04 Ворона (Мазур, Новіков) — 2:2; 31:53 Черня (М. Дворник, Генералов — більш.) — 3:2; 40:26 Костіков (Захаров, Луговий — більш.) — 3:3; 43:54 Лялька (Захаров, Ігнатенко) — 3:4; 48:58 Новіков (Ворона, Мазур) — 3:5; 52:16 Свищев (Мазур, Ворона) — 3:6; 54:38 Костіков (Ігнатенко, Луговий — більш.) — 3:7

Білий Барс — Динамо Харків 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Шайби: 02:57 Мартишко (Чердак) — 0:1; 13:16 Куцевич (Даниленко — більш.) — 1:1; 15:05 Тимченко (Даниленко, Печерських) — 2:1; 28:34 Тимченко (Ромащенко) — 3:1; 29:26 Даниленко (Васильєв) — 4:1; 33:58 Ядловський (Даниленко, Лесніков) — 5:1; 46:07 Куцевич (Даниленко) — 6:1