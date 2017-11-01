НХЛ: "Вегас" програв вдруге поспіль, пропустивши шість шайб від "Рейнджерс"

У ніч на середу центральною грою в НХЛ стало протистояння одного з лідерів турніру новачка ліги "Вегас Голден Найтс" і "Нью-Йорк Рейнджерс", в якому "Вегас" у відсутності трьох основних воротарів пропустив 6 шайб і поступився, повідомляє офіційний сайт ліги.

Незважаючи на серйозні кадрові проблеми у воротарській лінії "Вегас" на протязі двох періодів гідно бився з "Рейнджерс" і до другої перерви вів в рахунку - 4:2. Проте, в третьому періоді пропустив чотири шайби з 11 кидків і зазнав другої поразки в Нью-Йорку за два дні. Напередодні "Вегас" з рахунком 3:6 поступився "Айлендерс".

Воротар "Голден Найтс" Максим Лагасе вперше в кар'єрі вийшов на лід з перших хвилин і відбив 32 кидка. На даний момент у "Вегасі" травмовані три перших голкіпера: Марк-Андре Флері (струс мозку), Малкольм Суббан (нижня частина тіла) і Оскар Данск (нижня частина тіла). Запасним воротарем у вівторок був Ділан Фергюсон, в екстреному порядку викликаний з команди Західної хокейної ліги "Камлупс".

Читайте також"Коламбус" по буллітам обіграв "Бостон" в матчі НХЛ, а "Вегас" поступився "Айлендерсу"Переломним моментом матчу стало вилучення Давіда Перона на чотири хвилини у третьому періоді за гру високопіднятою ключкою проти Павла Бучневича. Кріс Крайдер відіграв одну шайбу, потім Бучневич зрівняв рахунок, а Мік Зібанежад на 15-й хвилині знову використовував чисельну перевагу і забив переможний гол.

"Два періоду ми грали чудово, - сказав тренер "Вегаса" Жерар Галлан. - Ми контролювали хід зустрічі до того подвійного штрафу і в цілому діяли добре. Але вони відіграли одну шайбу, і у час, що залишився ми виглядали як команда-новачок".

"Рейнджерс" після невдалого старту здобули третю перемогу у п'яти зустрічах. Хенрік Лундквіст повернувся у ворота після двох пропущених поєдинків, зробив 30 сейвів і здобув 408-му перемогу в кар'єрі, в списку всіх часів обійшовши Глена Холу і вийшовши на 9-е місце.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

31 жовтня.

Рейнджерс – Вегас– 6:4 (1:2, 1:2, 4:0)

Шайби: 1:0 – 2 Весі (Макдона, Деарнэ), 1:1 – 5 Ліндберг (Энгелланд, Так), 1:2 – 19 Сміт (Міллер, Маршессо), 2:2 – 21 Зукарелло-Асен (Гейс, Неш), 2:3 – 27 Сміт (Маршессо, Карлссон), 2:4 – 38 Перон, 3:4 – 45 Крайдер (Зукарелло-Асен, Зибанежад), 4:4 – 49 Бучневич (Зибанежад), 5:4 – 54 Зибанежад (Шаттенкірк, Бучневич), 6:4 – 58 Грабнер (Фаст)

Детройт – Арізона– 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Шайби: 1:0 – 1 Нюквист,2:0 – 2 Гленденинг (Крунвалль, Фрк), 2:1 – 31 Демерс (Фішер, Келлер), 3:1 – 33 Манта (Ларкін, Атанасиу), 4:1 – 39 Ларкін (Хелм), 4:2 – 42 Казінс (Кленденинг, Кемпе), 4:3 – 56 Келлер, 5:3 – 58 Хелм (Зеттерберг, Абделькадер)

Міннесота – Вінніпег– 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 7 Коннор (Майерс, Шайфли), 0:2 – 41 Елерс, 1:2 – 45 Канін (Е. Стаал, Нідеррайтер)