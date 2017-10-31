"Коламбус" за буллітами обіграв "Бостон" в матчі НХЛ, а "Вегас" поступився "Айлендерсу"

У ніч на вівторок у Національній хокейній лізі відбулися кілька поєдинків регулярного першості. Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ.

«Монреаль Канадієнс» здобув розгромну перемогу над «Оттавою Сенаторз» з рахунком 8:3. «Даллас Старз» здобув перемогу над «Ванкувер Кенакс» в овертаймі - 2:1.

Коламбус – Бостон – 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0)

Шайби: 1:0 – 1 Савар (Калверт, Веннберг); 2:0 – 17 Дженнер (Андерсон, Нутіваара); 3:0 – 28 Мотта (Бобровський, Нутіваара); 3:1 – 35 Бержерон (Пастрняк, Хейнен); 3:2 – 50 Крюг (Пастрняк, Міллер); 3:3 – 51 Маршанд (Пастрняк, Бержерон).

Філадельфія – Арізона – 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 2 Мартинук (Річардсон, Ялмарссон); 0:2 – 7 Дворак (Демерс, Екман-Ларссон); 0:3 – 41 Перліні (Голігоскі, Ялмарссон); 1:3 – 42 Кутюр'є (Жиру, Проворов); 2:3 – 59 Кутюр'є (Проворов, Жиру); 3:3 – 59 Уіл (Філппула, Проворов); 3:4 – 64 Голігоскі (Будинок, Келлер).

Айлендерс – Вегас– 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

Шайби: 0:1 – 9 Карлссон (Ікін); 1:1 – 13 Ледд (Бойчак, Ледді); 1:2 – 15 (Хант, Міллер); 2:2 – 34 Таварес (Бейлі, Ледді); 3:2 – 37 Барзел (Бейлі, Лі); 4:2 – 44 Клаттербак (Кулемін, Зайденберг); 5:2 – 48 Кулемін (Зайденберг); 6:2 – 52 Таварес (Чи, Бейлі); 6:3 – 54 Міллер (Так, Хант).

Флорида – Тампа-Бей– 5:8 (2:3, 1:3, 2:2)

Шайби: 0:1 – 2 Пойнт (Джирарді, Коберн); 0:2 – 4 Кучеров (Стемкос); 1:2 – 10 Екблад (Барков, Юбердо); 1:3 – 14 Стемкос (Кіллорн, Хедман); 2:3 – 19 Барков (Дадонов); 3:3 – 25 Юбердо (Дадонов, Барков); 3:4 – 27 Палат (Гурде, Пойнт); 3:5 – 29 Гурде (Палат, Сергачов); 3:6 – 35 Намісников (Хедман, Кучеров); 4:6 – 45 Макгінн (Врбата, Бьюгстед); 4:7 – 49 Стемкос (Намісников, Дотчин); 5:7 – 51 Дадонов (Барков, Юбердо); 5:8 – 59 Строльман.

Оттава – Монреаль– 3:8 (2:4, 1:2, 0:2)

Шайби: 1:0 – 1 Пайєтт; 1:1 – 4 Юдон (Петрі, Монтойя); 1:2 – 7 Пачиоретті; 2:2 – 8 Дзингел (ДиДоменико, Хоффман); 2:3 – 13 Лехконен (Уебер, Друен); 2:4 – 16 Юдон (Плеканец, Вебер); 3:4 – 30 ДиДоменіко (Хоффман, Карлссон); 3:5 – 37 Гальченюк (Джорді Бенн); 3:6 – 39 Галлахер (Дано); 3:7 – 45 Плеканец (Юдон, Галлахер); 3:8 – 53 Лехконен (Уебер, Байрон).

Сент-Луїс – Лос-Анджелес– 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – 27 Тарасенко (Шварц); 2:0 – 30 Шварц (Тарасенко, Шенн); 2:1 – 33 Пірсон (Мартінес); 3:1 – 36 Гуннарссон (Бродзяк, Апшолл); 3:2 – 37 Браун (Копітар, Дауті); 4:2 – 58 Соботка (Стеєн, Пьєтранжело).

Ванкувер – Даллас – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 23 Сегін (Бенн, Радулов); 1:1 – 46 Ганьє (Д. Седін, Ванек); 1:2 – 62 Радулов (Янмарк-Нюлен).

Сан-Хосе – Торонто 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 12 Меттьюс (В. Нюландер, Зайцев); 1:1 – 27 Павелскі (Торнтон, Хеед); 2:1 – 44 Хеед (Кутюр, Бернс); 3:1 – 57 Уорд (Карлссон, Тірні); 3:2 – 58 Кадрі (Райллі, Боргман).