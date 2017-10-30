"Піттсбург" розгромлений в матчі НХЛ, пропустивши сім шайб

У ніч на понеділок відбулися три зустрічі в рамках регулярної першості НХЛ, повідомляє офіційний сайт змагань. "Вінніпег" на своєму майданчику розгромив "Піттсбург" - 7:1 (вже в першому періоді рахунок був 5:0). Три шайби на рахунку Блейка Уїлера. У матчі "Кароліни" та "Анахайма" переможець визначився лише в серії булітів. Вирішальний кидок на рахунку Корі Перрі.

Кароліна – Анахайм 3:4 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0)

По буллітам 0:1

Шайби: 0:1 – 10 Каше (Річі), 0:2 – 17 Грант (Кольяно), 1:2 – 19 Скіннер (Райан, Вільямс), 2:2 – 33 Дж.Стаал (Ліндхольм, Ахо) 3:2 – 38 Фолк (Вільямс, Терявяйнен), 3:3 – 55 Сильверберг (Ліндхольм, Кольяно).

Воротарі: Дарлінг 22/25 – Міллер 34/37.

Вінніпег – Піттсбург 7:1 (5:0, 0:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 1 Копп (Енстрем, Меттіас), 2:0 – 13 Уілер (Коннор, Шайфлі), 3:0 – 17 Уілер (Шайфли, Меттіас), 4:0 – 18 Армія (Хендрікс), 5:0 – 18 Уілер (Коннор), 5:1 – 37 Малкін (Летанг, Кессел), 6:1 – 50 Шайфлі (Бафлін, Уілер), 7:1 – 52 Лем'є (Майерс, Армія).

Воротарі: Хеллібак 31/32 – Десміт 12/15, Мюррей 5/9.

Калгарі – Вашингтон 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 22 Ферланд (Годро, Кулак), 1:1 – 44 Врана (Оши), 2:1 – 49 Монахан (Джиордано, Годро).

Воротарі: Майк Сміт 30/31 – Грубауер 36/38.