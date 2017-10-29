"Лос-Анджелес" вирвав перемогу за 0,4 секунди до кінця у "Бостона", а "Арізона" повторила антирекорд НХЛ

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярної першості, повідомляє офіційний сайт турніру.

"Детройт Ред Уінгз" обіграли "Флориду" по буллітам з рахунком 3:2 завдяки вирішальному кидку Густава Нюквіста і відмінній грі воротаря Джиммі Ховарда, який зробив 44 сейви і відбив всі три булліти. При цьому "Детройт" перервав серію з шести поразок.

А ось "Арізона Койотіз" поступилася в 11-й грі поспіль і повторила найгірший початок чемпіонату в історії НХЛ. Після двох періодів зустрічі з "Нью-Джерсі" "Арізона" вела з рахунком 3:2, але потім дозволила "Девілз" забити два голи і тим самим повторила антирекорд "Рейнджерс" сезону 1943-44.

Найбільш неймовірна розв'язка відбулася в Бостоні, де "Лос-Анджелес" вирвав перемогу у "Бостон Брюїнз" за 0,4 секунди до кінця овертайму. За 0,9 секунди до сирени за рахунку 1:1 було призначено вкидання в зоні "Бостона". Копітар чисто виграв вкидання, шайба потрапила до Тоффолі і той в дотик відправив її у ворота.

Баффало – Сан-Хосе– 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 9 Донський, 1:1 – 22 О'Райллі (Райнхарт, Окпосо), 2:1 – 34 Поминвилл (Кейн, Айкел), 2:2 – 39 Тірні (Майєр, Карлссон), 2:3 – 56 Кутюр (Браун, Гертл)

Бостон – Лос-Анджелес – 1:2 ВІД (1:1, 0:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 5 Маршанд (Бьорк, Макевой), 1:1 – 9 Тоффолі, 1:2 – 65 Тоффолі (Копітар)

Торонто – Філадельфія– 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

Шайби: 1:0 – 9 Кадрі (Ліво, Меттьюс), 1:1 – 12 Меннінг (Лейер, Лоутон), 1:2 – 18 Ворачек (Кутюр'є, Гудас), 1:3 – 31 Філппула (Гостисбеєр, Конекни), 2:3 – 33 Кадрі (Хейнсі, Браун), 2:4 – 35 Жиру (Меннінг, Ворачек)

Монреаль – Рейнджерс– 5:4 (3:0, 1:2, 1:2)

Шайби: 1:0 – 7 Байрон (Друен), 2:0 – 11 Гальченюк (Галлахер, Дано), 3:0 – 13 Дано (Уебер, Шоу), 3:1 – 22 Бучневич ( Міллер, Шаттенкірк), 3:2 – 32 Неш (Зибанежад, Міллер), 4:2 – 34 Пачиоретті (Дано, Вебер), 4:3 – 42 Зибанежад (Неш, Макдона), 4:4 – 47 Шей (Деарне, Шаттенкірк), 5:4 – 49 Дано (Шоу, Девідсон)

Тампа-Бей – Анахайм– 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Шайби: 0:1 – 30 Ракелль (Гецлаф, Монтур), 0:2 – 36 Монтур (Гецлаф), 1:2 – 37 Куніц ( Браун, Келлахан), 1:3 – 39 Ліндхольм (Вагнер), 1:4 – 48 Ракелль (Перрі, Гецлаф)

Флорида – Детройт – 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 5 Атанасіу (Манта, Ларкін), 1:1 – 24 Юбердо (Дадонов), 2:1 – 28 Дадонов (Екблад, Трочек), 2:2 – 30 Нюквист (Ерікссон)

Нью-Джерсі – Арізона– 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Шайби: 0:1 – 10 Фішер (Демерс, Дворак), 1:1 – 11 Гіббонс (), 2:1 – 31 Хол (Братт), 2:2 – 31 Перліні (Кемпе, Голігоскі), 2:3 – 35 Келлер (), 3:3 – 44 Хол (Братт, Хенрік), 4:3 – 55 Братт (Бутчер, Хол)

Сент-Луїс – Коламбус– 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 19 Соботка (Штястни, Парайко), 2:0 – 26 Апшолл (Яшкін, Эдмундсон), 3:0 – 41 Едмундсон (Апшолл, Бродзяк), 3:1 – 46 Калверт (Веннберг, Бьоркстранн), 4:1 – 53 Бродзяк (Апшолл, Яшкін)

Нешвілл – Айлендерс– 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Шайби: 0:1 – 4 Еберле (Бовільє, Пулок), 1:1 – 23 Форсберг (Екхольм, Фіала), 1:2 – 29 Пулок (Нельсон, Бовільє), 1:3 – 39 Еберле (Нельсон, Барзел), 1:4 – 40 Таварес (Чи), 1:5 – 42 Таварес (Еберле,), 1:6 – 47 Таварес (Бейлі, Ледді), 2:6 – 53 Сміт (Сиссонс, Екхольм)

Міннесота – Піттсбург– 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 11 Малкін (Кессел, Летанг), 1:1 – 13 Уинник (Сперджен, Каллен), 2:1 – 49 Койву (Квінсі, Райллі)

Колорадо – Чикаго– 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)

Шайби: 1:0 – 3 Рантанен (Маккіннон), 2:0 – 15 Маккіннон (Керфут), 3:0 – 19 Рантанен (), 4:0 – 22 Маккіннон (Рантанен, Ландескуг), 5:0 – 26 Андригетто (Беррі, Грималди), 5:1 – 27 Шмальц (Хейден, Кемпні), 5:2 – 34 Анісімов (Кемпні, Дебринкат), 6:2 – 48 Грималді (Андригетто, Джонсон), 6:3 – 55 Хартман (Боума, Уінджелс)

Едмонтон – Вашингтон– 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Шайби: 1:0 – 12 Маруні (Драйзайтль, Макдевід), 2:0 – 17 Ларссон (Лучич, Нюджент-Хопкінс), 2:1 – 19 Сміт-Пеллі (Овечкін, Карлсон), 2:2 – 30 Еллер (Овечкін, Боуї), 2:3 – 40 Кузнєцов (Боуї, Овечкін), 2:4 – 55 Кузнєцов (), 2:5 – 59 Бігл (Еллер)