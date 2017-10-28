Новачок НХЛ "Вегас" здобув восьму перемогу в дев'яти стартових матчах сезону НХЛ

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі "Голден Найтс" з рахунком 7:0 розгромили "Колорадо", виграли в п'ятий раз поспіль і поліпшили показники сезону в трурнирной таблиці до 8 перемог при 1 поразці (0 нічиїх), повідомляє офіційний сайт ліги.

Ще ніколи в історії нова команда не стартувала таким чином.

Всі сім шайб закинули різні гравці, а воротар Оскар Данск відбив 32 кидка і оформив перший шатаут в кар'єрі.

До середини другого періоду рахунок не був відкритий. В перші вісім хвилин після першої перерви "Колорадо" перекидав суперника з рахунком 10-1, але потім "Голден Найтс" забили чотири голи з шести кидків.

"Вегас" повторив досягнення "Рейнджерс" (1926-27) і "Ойлерс" (1979-80), яким в перших сезонах також вдавалися п`ятиматчеві переможні серії. Тепер "Голден Найтс" належить шестиматчева виїзна серія, а з найближчих дев'яти зустрічей вісім пройдуть в гостях.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

27 жовтня.

Вегас – Колорадо 7:0 (0:0, 4:0, 3:0)

Шайби: 1:0 – 28 Перон, 2:0 – 32 Ліндберг; 3:0 – 35 Ікін (Перон, Ніл); 4:0 – 38 Ніл (Ікін, Міллер); 5:0 – 45 Маршессо (Шмідт, Сбиса); 6:0 – 47 Хаула (Шмідт, Маршессо); 7:0 – 53 Каррье (Хант).

Нью-Джерсі – Оттава Б 5:4 (1:2, 2:0, 1:2)

Шайби: 0:1 – 7 Хоффман (Пажо, ДиДоменико); 0:2 – 17 Одуя (Сміт, Карлссон); 1:2 – 18 Гейс (Сантіні, Заха); 2:2 – 30 Хенрік (Братт, Бутчер); 3:2 – 38 Гіббонс (Гейс, Заха); 4:2 – 54 Сиверсон (Хол); 4:3 – 58 Стоун (Фанюф, Хоффман); 4:4 – 59 ДиДоменико (Стоун, Брассар).

Коламбус – Вінніпег 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 4 Танев; 1:1 – 50 Еткінсон (Джонс); 2:1 – 62 Андерсон.

Кароліна – Сент-Луїс 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 34 Яшкін (Пяярві-Свенссон, Сундквист); 1:1 – 35 Скіннер (Вільямс); 1:2 – 50 Шенн (Тарасенко, Шварц).

Чикаго – Нешвілл 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Шайби: 1:0 – 19 Анісімов; 1:1 – 20 Йернкрук; 1:2 – 31 Сміт (Фіала, Суббан).

Калгарі – Даллас 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 30 Годро (Монахан, Ферланд); 1:1 – 36 Линделль (Янмарк-Нюлен, Спецца); 1:2 – 52 Радулов (Клингберг, Шор).