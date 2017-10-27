"Тампа" обіграла "Детройт" і зберегла лідерство в НХЛ

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі "Тампа бей Лайтнінг" за рахунок результативних серій Стівена Стэмкоса і Микити Кучерова, які продовжуються, обіграла "Детройт" (3:2) і зберегла лідерство в лізі, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Стівен Стемкос і Микита Кучеров продовжили результативну серію до 11 матчів і стали сьомим з 1992 року тандем форвардів, який розпочав сезон таким чином. Також вони повторили клубний рекорд Мартена Сан-Луї.

"Ми щасливі з такого початку сезону і хочемо продовжити його, - сказав Стемкос, який з 21 очком є найкращим бомбардиром сезону. - Якщо наша серія триватиме і допоможе команді вигравати, ми обоє будемо щасливі".

Також за "Тампу" в матчі з "Детройтом" забив гол Брейден Пойнт, а воротар Андрій Василевський зробив 29 сейвів і повторив досягнення Миколи Хабібуліна, вигравши у восьмий раз поспіль. Це його 50-я перемога в НХЛ в 100-му матчі.

"Стемкос і Кучеров - виняткові гравці, - сказав тренер "Лайтнінг" Джон Купер, чия команда почала сезон з 9 перемог, 1 нічиїй і 1 поразки. - Я вірю, що незалежно від виду спорту такі гравці повинні бути. Це командний спорт, але вони потрібні. Нам дуже пощастило мати в розпорядженні відразу двох унікальних хокеїстів".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

26 жовтня.

Піттсбург – Вінніпег – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 1 Ширі (Кросбі, Гюнцель), 1:1 – 9 Морріссі (Літтл), 2:1 – 61 Кессел ()

Рейнджерс – Арізона– 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 8 Крайдер (Зукарелло-Асен, Зибанежад), 2:0 – 15 Бучневич (Рсз, Макдона), 3:0 – 25 Грабнер (Рсз), 3:1 – 25 Дюклер (Голігоскі, Дворак), 4:1 – 33 Бучневич (Рсз), 4:2 – 43 Келлер (Будинок, Екман-Ларссон), 5:2 – 59 Грабнер ()

Торонто – Кароліна– 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – 2 Джурис (ван Римсдайк, Нордстрем), 0:2 – 2 Терявяйнен (Раск), 1:2 – 9 Меттьюс (Марло), 1:3 – 16 Ліндхольм (Флері, Агв), 2:3 – 25 Мур (Райллі, Мартін), 3:3 – 27 Хайман (Гардінер, Меттьюс), 3:4 – 33 Раск (Терявяйнен), 3:5 – 50 Макгинн (Терявяйнен, Флері), 3:6 – 52 Джурис (Скіннер)

Бостон – Сан-Хосе– 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 9 Хейнен (Міллер, Бэкес), 1:1 – 30 Торнтон (Бернс, Хеед), 2:1 – 33 Хейнен (Шаллер, Карло)

Флорида – Анахайм– 8:3 (3:1, 3:0, 2:2)

Шайби: 1:0 – 1 Врбата (Трочек, Брикли), 2:0 – 4 Типпет (Метісон, Макгинн), 2:1 – 6 Коссила (Вагнер, Шоу), 3:1 – 17 Врбата (Бьюгстэд), 4:1 – 24 Трочек (Петрович, Брикли), 5:1 – 28 Дадонов (Юбердо, Барков), 6:1 – 35 Барков ( Маккензі), 6:2 – 42 Кольяно (Верметт, Сильверберг), 7:2 – 48 Врбата (Йэндл, Трочек), 7:3 – 50 Шоу (Грант, Вагнер), 8:3 – 57 Дадонов (Юбердо, Барков)

Оттава – Філадельфія– 5:4 (3:0, 1:2, 1:2)

Шайби: 1:0 – 1 Фанюф (ДиДоменико, Хлапик), 2:0 – 9 Боровецки (Пажо, Хоффман), 3:0 – 13 Пажо (Карлссон), 3:1 – 34 Ворачек (Проворов, Кутюр'є), 3:2 – 35 Конекны (Гудас), 4:2 – 37 Стоун (Карлссон, Дзингел), 5:2 – 50 Пайэтт (Пажо, Томпсон), 5:3 – 55 Проворов (Кутюр'є, Конекны), 5:4 – 58 Кутюр'є (Ворачек, Гостисбеер)

Тампа-Бей – Детройт– 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 14 Нільсен (), 1:1 – 16 Кучеров (Киллорн, Хедман), 2:1 – 46 Стэмкос (Сергачев, Кучеров), 3:1 – 57 Пойнт (Палат, Гурде), 3:2 – 58 Нільсен (Абделькадер, Нюквист)

Монреаль – Лос-Анджелес– 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 18 Кемпе (Форборт), 0:2 – 19 Тоффолі (), 0:3 – 34 Копітар (Маззин), 0:4 – 43 Макдермид (Кемпе, Дауті)

Міннесота – Айлендерс– 6:4 (3:1, 1:1, 2:2)

Шайби: 1:0 – 4 Фоліньо (Сперджен), 2:0 – 6 Цукер (Гранлунд), 3:0 – 7 Е. Стаал (), 3:1 – 10 Бовилье (Бейлі, Бойчак), 4:1 – 27 Канін (Е. Стаал), 4:2 – 38 Ледді (Бейлі, Барзэл), 5:2 – 44 Мітчелл (Сперджен, Уинник), 6:2 – 46 Брудин (Ерікссон Ек, Фоліньо), 6:3 – 50 (Бейлі, Ледді), 6:4 – 59 Барзэл (Клаттербак, Бойчак)