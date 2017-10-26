Хет-трик Костікова допоміг "Донбасу" обіграти МХК "Динамо" у матчі УХЛ

У четвер донецький «Донбас» провів перший матч в УХЛ після повернення з латвійської Риги, де команда брала участь в Контанентальному кубку, і перемогла харківське "Динамо", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 7:3.

Гості почали зустріч дуже активно, створивши кілька моментів біля воріт Богдана Дяченко, однак поступово донеччани відвели гру від своїх воріт, помітно напружуючи Владислава Гурко. Тим не менш, рахунок у матчі в середині періоду відкрив МХК «Динамо» – екс-гравець «Донбасу-2» і «Молодої Гвардії» Максим Мартишко з другої спроби переграв Дяченко. Втім, рахунок став рівним всього за 35 секунд – Олександр Костіков з передачі Олексія Ворони переграв Гурко, а потім протягом двох хвилин Олексій Ворона і Олександр Костіков забезпечили донеччанам комфортну перевагу у дві шайби, яка не змінилася до кінця двадцятихвилинки, незважаючи на хет-трик Костікова – Микита Олійник відзначився за сім секунд до сирени.

У другому відрізку зустрічі донеччани в перші п'ять хвилин тричі покарали МХК «Динамо» за помилки в обороні – спочатку Сергій Кузьмик відзначився голом у меншості, потім вже при грі в рівних складах Владислава Гурко переграв Микита Коваленко. А остаточно відправив МХК «Динамо» в нок-даун знову Кузьмик, який відправив шайбу у порожні ворота після відмінної передачі Іллі Коренчука. Після такого ударного старту донеччани дещо збавили оберти, тим не менш регулярно змушуючи кіпера харків'ян вступати в гру, однак на останню перерву команди так і пішли за рахунку 7:2.

За схожим сценарієм пройшли і стартові п'ять хвилин в заключному періоді, от тільки на цей раз Владислав Гурко зіграв набагато надійніше, тричі перешкодивши забити Олексію Вороні. Надалі обидві команди неодноразово загрожували воротам один одного, однак змінити рахунок на табло довгий час так нікому і не вдавалося – лише в самій кінцівці зустрічі Владислав Єфремов зміг відзначитися ще однією шайбою динамівців у матчі - 7:3, і донеччани продовжили свою переможну серію в рамках Української хокейної ліги до 13 матчів.

«Донбас» - МХК «Динамо» 7:3 (4:2, 3:0, 0:1)

Шайби: 0:1 Мартишко (менше і менше.), 08:24. 1:1 Костіков (Ворона, Ігнатенко - більш.), 08:59. 2:1 Ворона, 11:00. 3:1 Костіков (Захаров, Ворона - більш.), 12:42. 4:1 Костіков (Захаров - менше і менше.), 18:19. 4:2 Олійник (Горище, Піддубний), 19:53. 5:2 Кузьмик (Коренчук - менше і менше.), 21:40. 6:2 Коваленко (Мостовий, Луговий), 22:29. 7:2 Кузьмик (Коренчук), 24:20. 7:3 Єфремов (Колядинский), 59:06.