"Коламбус" розгромив "Баффало", "Сент-Луїс" здобув перемогу над "Калгарі" в НХЛ

Напередодні відбулися два поєдинки НХЛ.

У Національній хокейній лізі напередодні відбулося два матчі. "Сент-Луїс" виграв у "Калгарі" (5:2), а "Коламбус" розібрався з "Баффало" (5:1), повідомляє офіційний сайт змагань. Сент-Луїс – Калгарі– 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Шайби: 0:1 – 3 Баклунд (Хемонік, Ткачак); 1:1 – 17 Стеєн (Штястни, Соботка); 2:1 – 24 Шварц (Стеєн, Тарасенко); 3:1 – 26 Пьєтранжело (Стеєн, Шенн); 3:2 – 33 Баклунд (Фролік, Ткачак); 4:2 – 56 Штястни (Парайко, Стеен); 5:2 – 59 Едмундсон (Тарасенко, Шенн). Воротарі: Аллен 23/25 – Лек 24/28. Коламбус – Баффало– 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) Шайби: 1:0 – 12 Бьоркстранн (Джонс, Мілано); 2:0 – 35 Джонс (Еткінсон, Дубінські); 3:0 – 37 Фоліньо (Джонсон); 4:0 – 38 Калверт (Мюррей, Нутіваара); 4:1 – 57 Гріффіт (Ларссон, Нолан); 5:1 – 59 Андерсон (Веннберг, Панарін). Воротарі: Бобровський 34/35 – Джонсон 33/38.

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