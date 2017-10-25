"Білий Барс" обіграв "Вовків", закинуви 3 шайби в меншості в матчі УХЛ

У Броварах матчем між місцевими «Вовками» та білоцерківським «Білим Барсом» після нетривалої паузи відновився регулярний чемпіонат Української хокейної ліги. Гості, до складу яких повернулися після травм форварди Дмитро Даниленко і Кирило Бондаренко, здобули непросту перемогу над головним аутсайдером турніру, повідомляє офіційний сайт УХЛ.

«Вовки» відкрили рахунок вже на першій хвилині зустрічі, причому зробила це команда Олександра Хміля в меншості. Шайбу закинув капітан броварчан Олексій Овчинников – 1:0. Однак, «Білий Барс» круто змінив хід зустрічі в кінцівці першого періоду, коли Микита Табашник реалізував більшість, а Дмитро Даниленко зазначив повернення на лід голом у рівних складах – 1:2.

Другий період білоцерківці почали з позиції сили, і дуже авторитетно нагадали про те, хто був фаворитом матчу. Іван Панов забив в меншості, ще один гол провів відзнчивши своє 18-річчя Данило Печерських – 1:4. До честі «Вовків», вони не опустили руки, і двічі показали супернику зуби. Ще до перерви Олексій Черемнов, реалізувавши більшість, скоротив відставання в рахунку – 2:4.

А на самому початку третьої 20-хвилинки шайбу закинув захисник-дебютант «Вовків» Михайло Бугаїв – 3:4. У другій частині третього періоду розігралася справжня драма. Господарі отримували можливості боротися за перемогу після вилучень гостей, але замість того, щоб реалізовувати більшість, «Вовки» ще двічі дозволили «Білому Барсу» забити в меншості – по шайбі закинули Євген Тимченко і Руслан Ромащенко.

«Білий Барс» виграв з рахунком 6:3, а капітан білоцерківців Руслан Ромащенко, набравши 3 (1+2) очки, обійшов на один бал Володимира Чердака в гонці кращих бомбардирів УХЛ. На даний момент в активі Ромащенко 30 (9+21) очок після 13-ти матчів, а у Володимира Чердака, який набирає бали в кожному з 11-ти зіграних ним поєдинків – 29 (14+15).

Нагадаємо, що команда Володимира Чердака, харківський МХК «Динамо», свій черговий матч проведе в четвер 26-го жовтня в гостях у лідера турнірної таблиці донецького «Донбасу».

ХК «Вовки» - «Білий Барс» 3:6 (1:2; 1:2; 1:2)

Шайби: 1:0 Овчинников - менше і менше., 00:52. 1:1 Табашник (Куцевич, Лісників), 17:04. 1:2 Даниленко (Панів), 18:09. 1:3 Панов (Лісників - менше і менше.), 24:32. 1:4 Печерських (Ромащенко, Тимченко), 26:06. 2:4 Черемнов (Черниченко, Нікітін - більш.), 30:33. 3:4 Бугаєв (Овчинников, Шапіро); 42:39. 3:5 Тимченко (Ромащенко - менше і менше.), 51:41. 3:6 Ромащенко (Тимченко, Табашник - менше і менше.), 58:38