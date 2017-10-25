У Швеції хокеїст закинув шайбу з-за воріт суперника (відео)

Хокеїст шведського клубу «Векше» Адам Бродецькі незвичайним способом закинув шайбу у ворота лідера чемпіонату країни «Ферьєстада». Відео епізоду з'явилося в твіттері.

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У третьому періоді, перебуваючи за воротами, нападник підняв шайбу на гак і закинув її в ближній кут воріт.

Зустріч завершилася перемогою «Векше» з рахунком 3:1. За 13 турів команда набрала 25 очок і перебуває на другому місці в турнірній таблиці.