У Швеції хокеїст закинув шайбу з-за воріт суперника (відео)
16:41, 25 жовтня 2017Хокей
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Нападник підняв шайбу на гак і закинув її в ближній кут воріт.
Нападник підняв шайбу на гак / скріншот
Хокеїст шведського клубу «Векше» Адам Бродецькі незвичайним способом закинув шайбу у ворота лідера чемпіонату країни «Ферьєстада». Відео епізоду з'явилося в твіттері.
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У третьому періоді, перебуваючи за воротами, нападник підняв шайбу на гак і закинув її в ближній кут воріт.
Зустріч завершилася перемогою «Векше» з рахунком 3:1. За 13 турів команда набрала 25 очок і перебуває на другому місці в турнірній таблиці.
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