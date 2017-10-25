Новачок НХЛ "Вегас" здобув сьому перемогу у восьми матчах на старті сезону

"Вегас Голден Найтс" переграли "Чикаго" і оновили рекорд для нової команди ліги, вигравши сьомий матч із перших восьми, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч закінчився з рахунком 4:2.

"Вегас" не збентежила навіть шайба Джона Хейдена, закинута в меншості на четвертій хвилині першого періоду. Після цього "Голден Найтс" закинули чотири шайби поспіль, а воротар Оскар Данск, який вперше в кар'єрі вийшов на матч НХЛ із перших хвилин, зробив 29 сейвів. Ця перемога стала четвертою поспіль для "Вегаса".

До складу "Голден Найтс" повернувся нападник Джонатан Маршессо.

Лідером регулярного чемпіонату залишається "Тампа", яка виграла восьмий матч з 10. Цього разу вона з рахунком 5:1 в гостях переграла "Кароліну" і зберегла перше місце у загальній таблиці ліги. Це найкращий старт сезону в історії "Лайтнінг".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

24 жовтня.

Кароліна – Тампа-Бей– 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Шайби: 0:1 – 19 Джонсон (Пойнт, Палат), 0:2 – 29 Сергачев (Джонсон, Стэмкос), 1:2 – 43 Слэвин (Джурис, Піску), 1:3 – 57 Намісників (Дотчин, Хедман), 1:4 – 58 Келлахан ( Браун, Куниць), 1:5 – 59 Кучеров (Коберн, Стэмкос)

Айлендерс – Арізона– 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)

Шайби: 0:1 – 4 Дюклер (Степан, Келлер), 1:1 – 23 Таварес (Еберле), 2:1 – 34 Таварес (Пелек, Еберле), 2:2 – 41 Кемпе (Дворак, Рідер), 3:2 – 44 Нелсон (Бейлі, Пелек), 3:3 – 48 Казінс (Келлер, Кленденинг), 4:3 – 52 Таварес (де Хаан, Пелек), 5:3 – 57 Мейфілд (Таварес,)

Філадельфія – Анахайм– 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

Шайби: 1:0 – 8 Кутюр'є (Ворачек, Жиру), 1:1 – 18 Каші (Грант), 1:2 – 25 Монтур (Бошемен, Коссила), 1:3 – 30 Річі (Биекса, Ліндхольм), 1:4 – 38 Ракелль (Перрі, Гецлаф), 1:5 – 43 Гецлаф (Перрі), 2:5 – 51 Кутюр'є (Ворачек, Сэнхайм), 2:6 – 55 Каші

Піттсбург – Едмонтон– 2:1 (0:0, 0:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 43 Коул (Шейэн, Рівс), 1:1 – 57 Макдэвид (Клефбом, Маруна), 2:1 – 60 Кессел (Малкін)

Баффало – Детройт– 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайба: 1:0 – 29 Пулио (Федун, Антипин)

Монреаль – Флорида– 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Шайби: 0:1 – 20 Йэндл (Барков, Юбердо), 1:1 – 36 Гальченюк (Друэн, Галлахер), 2:1 – 38 Уебер (Шоу, Друэн), 3:1 – 38 Галлахер, 4:1 – 49 Уебер (Лехконен), 5:1 – 51 Пачиоретті (Джорді Бенн, Дано)

Оттава – Лос-Анджелес– 2:3 (1:1, 0:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 1 Мартінес (Кемпе), 1:1 – 6 Фанюф (Пажо, Хоффман), 2:1 – 46 Томпсон (Пайэтт), 2:2 – 58 Кемпе

Нешвілл – Калгарі– 2:3 (2:0, 0:0, 0:2)

Шайби: 1:0 – 6 Форсберг (Хартнелл, Йосі), 2:0 – 7 Йосі (Джохансен, Суббан), 2:1 – 50 Ткачак (Баклунд, Хемілтон), 2:2 – 52 Ферланд (Годро, Хемілтон)

Міннесота – Ванкувер– 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 50 Віртанен

Колорадо – Даллас– 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 8 Бенн (Клингберг, Сегін), 1:1 – 13 Ньєто (Ландескуг), 2:1 – 22 Ньєто (Комо, Седерберг), 2:2 – 22 Річі (Бенн, Сегін), 3:2 – 24 Ландескуг (Дюшен), 4:2 – 39 Барберио (Комо, Беррі), 4:3 – 50 Бенн, 5:3 – 59 Ньєто (Ліндхольм, Комо)

Вегас – Чикаго– 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 3 Хейден, 1:1 – 3 Карлссон (Міллер, Хант), 2:1 – 5 Носек (Макнэбб, Энгелланд), 3:1 – 38 Бельмар (Каррье, Носек), 4:1 – 50 Маршессо (Сбиса, Шмідт), 4:2 – 58 Кейн (Оэстерле, Саад)