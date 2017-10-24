Міжнародна федерація хокею оприлюднила розклад ЧС-2018 з участю збірної України

Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) оприлюднила розклад чемпіонату світу-2018 серед команд третього дивізіону - 1В - з участю збірної України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Турнір відбудеться в Каунасі (Литва) з 22 по 28 квітня.

За реламенту змагань 6 команд зіграє круговий турнір у 5 турів - по одному матчу з кожним суперником. Переможець змагань підніметься у другій за значимістю Дивізіон 1А, команад-невдаха - опуститься в четвертий Дивізіон 2А.

Суперниками збірної України будуть команди Румунії (22 квітня, 16.00), Естонії (23 квітня, 12.30), Хорватії (25 квітня, 12.30), Литви (27 квітня, 19.30) і Японії (28 квітня, 16:00).

Як повідомляв УНІАН, на ЧС-2017 в київському Палаці спорту господарі турніру програли всі 5 матчів (один - в серії булітів), набрали 1 очко і достроково - за тур до закінчення змагань, вибули з другого до третього за значимістю дивізіону світової першості.