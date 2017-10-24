"Лос-Анджелес" зазнав першої поразки в сезоні НХЛ в основний час

"Торонто" став першою командою, якій вдалося переграти "Лос-Анджелес" в основний час у новому сезоні Національної хокейної ліги (3:2), повідомляє офіційний сайт змагань.

Вирішальний гол на третій хвилині третього періоду забив Патрік Марло, Фредерік Андерсен зробив 36 сейвів, Мітчелл Марнер відзначився двома передачами, а Метт Мартін і Тайлер Бозак закинули по шайбі, що допомогло "Ліфс" здобути четверту перемогу в п'яти матчах.

"Для нас це важлива перемога, - сказав тренер "Торонто" Майк Бебкок. - Нам було важливо добре зіграти після зустрічі з "Оттавою" (3:6). Думаю, нам це вдалося, але особливо цінно, що це сталося в матчі з командою, яка не програвала в основний час і грала добре. Ця зустріч важлива для нас в плані розуміння того, як треба грати".

"Лос-Анджелес" (6-1-1) не зміг перемогти в п'ятий раз підряд і набрати очки в восьмий поспіль зустрічі на старті сезону, що стало б новим клубним рекордом. У "Кінгз" забивали Адріан Кемпе і Тревор Льюїс, а Джонатан Куік відбив 30 кидків. В кінці першого періоду Куік залишив лід після зіткнення з Заком Хайменом, але повернувся через 37 секунд. Подменивший його Дарсі Кемпер встиг зробити один сейв.

У свою чергу, "Нью-Йорк Рейнджерс" другий рік поспіль відчуває домашній комплекс. У "Нью-Йорка" завдяки зручному розкладу був відмінний шанс добре стартувати, але замість цього команда Алена Віньо програла шостий домашній поєдинок з восьми. "Нью-Йорк" взагалі зіграв більше всіх у лізі - 10 матчів, але має на рахунку всього шість очок. Чергова поразка сталася в понеділок, коли "Рейнджерс" з рахунком 1:4 програли "Сан-Хосе".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

23 жовтня.

Торонто – Лос-Анджелес 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 5 Мартін (Марнер, Полак), 2:0 – 34 Бозак (Марнер, ван Римсдайк), 2:1 – 35 Кемпе (Дауті, Льюїс), 3:1 – 42 Марло (Кадри, Райллі), 3:2 – 52 Льюїс.

Воротарі: Андерсен 36/38 – Дж. Куік 30/33, Кюмпер 1/1.

Рейнджерс – Сан-Хосе 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 1 Кутюр (Бедкер, Бернс), 0:2 – 12 Хеед (Влэшик, Гертл), 0:3 – 39 Донський (Павелскі, Торнтон), 0:4 – 42 Карлссон (Кутюр), 1:4 – 44 Зибанежад (Бучневич).

Воротарі: Лундквіст 20/24 – М. Джонс 33/34.