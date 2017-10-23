"Ванкувер" на виїзді переміг "Детройт" у регулярній першості НХЛ

Сьогодні вночі в Національній хокейній лізі відбувся один матч.

«Ванкувер Кенакс» здобув перемогу над «Детройт Ред Уінгз», повідомляє офіційний сайт турніру. Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

У складі «Кенакс» закинув дві шайби Свен Берчі, ще по разу відзначилися Дерек Дорсетт і Джейк Віртанен. За «Ред Уінгз» гол забив Ентоні Манта.

Ця перемога стала для «Кенакс» третьою в останніх чотирьох матчах. «Ред Уінгз» зазнав четвертої поразки поспіль.

Детройт – Ванкувер– 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Шайби: 0:1 – 14 Берчі (Босер, Хорват), 1:1 – 18 Манта (Грін, Нюквіст), 1:2 – 28 Дорсетт (Хорват, Пуліо), 1:3 – 33 Берчі (Бурмістров), 1:4 – 39 Віртанен (Д. Седін)