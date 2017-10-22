"Донбас" програв польському "Тихи" в матчі Континентального кубка

Хокейний клуб «Донбас» програв останній матч на чвертьфінальній стадії Континентального кубка польському «Тихи» з рахунком 2:4, повідомляє Xsport.

Перший період пройшов дуже невдало для чемпіона України. Протягом менш ніж п'яти хвилин «Донбас» пропустив три шайби, не відзначившись при цьому жодного разу.

Другий період залишився за «Донбасом», який двічі реалізував більшість – голи на свій рахунок записали Віталій Лялька і Сергій Кузьмик.

У третій двадцятихвилинці інтрига жила до самої кінцівки. На останній хвилині матчу «Донбас» отримав більшість і зняв воротаря, але пропустив у порожні ворота.

Нагадаємо, переможцем цієї стадії став латвійський «Курбадс», який після перемоги над «Донбасом» гарантував собі перше місце в групі.