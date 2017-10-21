"Донбас" розгромно програв латвійському "Курбадсу" в матчі хокейного Континентального кубка

У Ризі завершився матч 2-го туру хокейного Континентального кубку, в якому чемпіон України донецький "Донбас" протистояв господарям льоду з ризького "Курбадса" і програв з великим рахунком, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:8.

Українська команда відзначилася лише одного разу в цьому матчі, коли за рахунку 0:5 гол в середині другого періоду забив Віталій Лялька. В інший час перевага господарів льоду була більш ніж впевненою у всіх компонентах гри.

У іншому матчі групи польський "Тихи" обіграв естонську "Нарву" з рахунком 11:0.

У "Донбасу" на даний момент 3 очки і команда ділить 2-3 місця з "Тихи". У "Курбадса" 2 перемоги і 6 балів, у "Нарви" - 0 очок.

У неділю, в заключному турі "Курбадс" зіграє з "Нарвою", а "Тихи" і "Донбас", швидше за все, в очному протистоянні розіграють 2-е місце в підсумковій таблиці групи.

За регламентом змагань, у наступний раунд змагань виходять лише переможці груп. "Донбас" майже напевно втратив шанси на 1-е місце в підсумковій таблиці групи В, чий турнір проходить в Ризі.