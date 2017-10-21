"Монреаль" програв сьомий матч поспіль, "Вашингтон" встановив рекорд на старті сезону НХЛ

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату, де "Монреаль Канадієнс" програв у сьомий раз поспіль в дуже дивному матчі з "Анахайм Дакс", а "Вашингтон" переміг "Детройт" і встановив новий рекорд НХЛ, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Канадієнс" з рахунком 2:6 поступилися в гостях "Анахайму" і зазнали сьомої поразки поспіль. Нападник Дерек Грант жодного разу не забивав в попередніх 92 матчах НХЛ, але в п'ятницю він двічі вразив ворота Кері Прайса.

Взагалі це був дуже дивний матч. "Анахайм" виграв перший період з рахунком 3:0, перекидав суперника 21-7. Другий період залишився за "Монреалем", який за 20 хвилин завдав по воротах Джона Гібсона рекордні в історії клубу 30 кидків. А Гібсон, відбивши 28 з них, встановив клубний рекорд за сэйвам за один період. У третьому періоді рахунок за кидками був рівний (14-14), але "Дакс" забили три голи.

"Монреаль" (1-6-1) завдав 51 кидок по воротах, але знову програв. З 1941 року "Канадієнс" так погано ще жодного разу не стартували.

У свою чергу, "Вашингтон" на останній хвилині третього періоду врятувався у грі з "Детройтом", а потім вирвав перемогу в овертаймі завдяки 10-му голу Олександра Овечкіна в сезоні. Капітан "Кепіталз" в 20-й раз в кар'єрі відзначився в овертаймі, обійшовши Яромира Ягра і вийшовши на перше місце в історії НХЛ.

Регулярний чемпіонат НХЛ.

20 жовтня.

Нью-Джерсі – Сан-Хосе– 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Шайби: 0:1 – 14 Карлссон (Хеед, Гертл), 0:2 – 25 Павелскі (Торнтон, Браун), 0:3 – 38 Донський (Браун)

Баффало – Ванкувер– 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 1 Бейлі (Окпосо, о'райллі), 1:1 – 11 Гранлунд (Саттер, Дорсетт), 2:1 – 17 Айкел (Сканделла, Ристолайнен), 2:2 – 25 Дорсетт (Танев, Саттер), 2:3 – 28 Д. Седін (Віртанен, Х. Сивин), 2:4 – 59 Дорсетт (дель Зотто, Гранлунд)

Детройт – Вашингтон– 3:4 (0:0, 1:1, 2:2)

Шайби: 1:0 – 24 Хелм (), 1:1 – 39 Бураковски (Уілсон, Орлов), 1:2 – 41 Бігл (Чейссон), 2:2 – 45 Татар (Грін, Ларкін), 3:2 – 52 Татар (Крунвалль, Зеттерберг), 3:3 – 58 Оші (Кузнєцов, Бураковски), 3:4 – 61 Овечкін (Карлсон, Бэкстрем)

Флорида – Піттсбург– 3:4 (2:0, 0:3, 1:1)

Шайби: 1:0 – 4 Макгинн (Трочек, Врбата), 2:0 – 5 Барков (Экблад, Йэндл), 2:1 – 22 Малкін (Летанг, Кессел), 2:2 – 22 Роуни (Кюнхакль), 2:3 – 31 Кросбі (Кессел, Малкін), 3:3 – 49 Уигар (Юбердо, Пысик), 3:4 – 57 Ширі (Шульц, Мяяття)

Вінніпег – Міннесота– 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – 8 Лайні (Шайфли, Уілер), 2:0 – 9 Елерс (Бафлин, Енстрем), 2:1 – 19 Стюарт (Цукер), 2:2 – 30 Койву (Дабник, Цукер), 2:3 – 35 Фоліньо (Райллі), 3:3 – 39 Лайні (Бафлин, Шайфли), 4:3 – 53 Уілер (Труба, Коннор)

Анахайм – Монреаль– 6:2 (3:0, 0:2, 3:0)

Шайби: 1:0 – 1 Расмуссен (Биекса, Мегна), 2:0 – 3 Грант (Монтур, Бошемен), 3:0 – 13 Верметт (Вагнер), 3:1 – 22 Байрон (Джорді Бенн, Алзнер), 3:2 – 37 Галлахер (Петрі, Меті), 4:2 – 45 Монтур (Сильверберг, Биекса), 5:2 – 47 Грант (Річі, Каші), 6:2 – 47 Вагнер (Верметт, Перрі)