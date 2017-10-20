"Донбас" обіграв естонську "Нарву" в матчі хокейного Континентального кубка

У п'ятницю в Ризі стартував груповий етап Континентального кубка, де донецький "Донбас" почав європейську кампанію сезону-2017/18 з перемоги над естонською "Нарвою", повідомляє офіційний сайт ХК Донбас.

З перших секунд гри донеччани захопили ініціативу у грі, що вилилося в нервозність і видалення у гравців "Нарви". Донеччани, які лідирують в УХЛ по реалізації більшості не сплохували і тут – довгий розіграш шайби біля борту закінчився передачею на Кузьмика, і Сергій холоднокровно реалізував момент.

Після відкриття рахунку моменти біля воріт Анатолія Сизова продовжили виникати, однак щоразу на шляху шайби виникало воротар, захисники або невезіння. А ось у "Нарви" проблем з реалізацією не виникло – небезпечний момент біля воріт Богдана Дяченко закінчився прострілом і точним кидком Іллі Ільїна. Час після цього, що залишився у першому періоді, донеччани провели, намагаючись знову вийти вперед, створюючи при цьому вкрай небезпечні моменти, однак до голів вони так і не привели - команди пішли на перерву за рахунку 1:1.

Другий період пройшов за вже знайомим сценарієм: "Донбас" багато і красиво атакував, нарвітяни – рідко, але небезпечно огризалися. Проте за чотири хвилини до кінця другого періоду постійний тиск донеччан все ж приніс плоди – третя ланка "Донбасу" запрессинговала супротивника, на п'ятачку Сизова почалася метушня, найбільш спритнішим в якій опинився Іван Савченко.

Заключна двадцятихвилинка почалася як і стартова – з видалення "Нарви". Однак на цей раз забили донеччани не після довгого розіграшу – Дмитро Ігнатенко кидком від синьої лінії збільшив перевагу своєї команди, проте нарвітяні швидко відігралися, провівши блискавичну атаку – Богдан Дьяченко не зумів виручити партнерів. Тим не менше, матч завершився з перевагою донеччан у дві шайби - Іван Савченко оформив дубль, встановивши остаточний рахунок у матчі.

Кращими гравцями матчу в обох командах стали воротарі - Богдан Дьяченко та Анатолій Сизов.

Вже завтра донеччани проведуть другу гру у групі В – на цей раз команді Сергія Вітера протистоятиме місцевий "Курбадс".

"Донбас" - "Нарва" - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 Кузьмик (Александров - більш.), 02:06, 1:1 Ільїн (Анохін), 12:21, 2:1 Савченко (Коваленко), 35:51, 3:1 Ігнатенко (Захаров - більш.), 44:37, 3:2 Ільїн (Анохін, Сварогин), 45:39, 4:2 Савченко, 56:22.