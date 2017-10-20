"Тампа" переграла "Коламбус і вийшла в лідери регулярного чемпіонату НХЛ

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі "Тампа Бей Лайтнінг" з рахунком 2:0 переграла "Коламбус Блю Джекетс" завдяки трьом росіянам, які були визнані зірками матчу, повідомляє офіційний сайт ліги.

Перша зірка - Михайло Сергачев, який забив обидва голи команди. Для нього вони стали першими в кар'єрі. Друга зірка - воротар Андрій Василевський, який зробив 43 сейва і відіграв матч на "нуль". Третя зірка - Микита Кучеров, який асистував обом голам Сергачова, але не зміг забити сам та продовжити гольову серію на старті сезону до восьми матчів, щоб зрівнятися з Уейном Гретцкі. Тим не менше з 14 (8+6) очками він одноосібно очолює бомбардирську гонку, на один бал випередивши партнера по ланці Стівена Стемкоса.

"Лайтнінг" (6 перемог, 1 нічия, 1 поразка) з 13 очками є найкращою командою ліги. Це їх кращий початок сезону з чемпіонату 2003-04 (7-0-1). У свою чергу, "Коламбус" 1100-му матчі Джон Торторелла в НХЛ не зміг здобути п'яту перемогу поспіль.

В іншому знаковому матчі дня - дербі Нью-Йорка - "Рейнджерс" зазнали сьомої поразки в сезоні і п'ята поспіль, по буллітам (3:4) поступившись вдома "Айлендерс".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

19 жовтня.

Бостон – Ванкувер– 6:3 (4:1, 1:2, 1:0)

Шайби: 0:1 – 2 Дорсетт (Танев, дель Зотто), 1:1 – 3 Бьорк (Маршанд, Бержерон), 2:1 – 9 Бьорк (Макевой, Крейчі), 3:1 – 9 Пастрняк (), 4:1 – 10 Крейчі (Агостіно, Бержерон), 5:1 – 30 Маршанд (Бержерон, Бьорк), 5:2 – 36 Хорват (Босер, Берча), 5:3 – 36 Ванек (дель Зотто, Ганьє), 6:3 – 51 Бержерон (Маршанд, Пастрняк)

Рейнджерс – Айлендерс – 3:4 Б (1:2, 0:1, 2:0)

Шайби: 0:1 – 2 (Еберле, Пулок), 1:1 – 5 Деарнэ (Стаал, Шаттенкірк), 1:2 – 6 Нелсон (Ледд), 1:3 – 21 Барзэл (Бейлі, де Хаан), 2:3 – 43 Зукарелло-Асен (Сміт), 3:3 – 54 Гейс (Макдона, Фаст)

Філадельфія – Нешвілл– 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 – 43 Сиссонс (Фіала)

Коламбус – Тампа-Бей– 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 17 Сергачев (Намісників, Кучеров), 0:2 – 35 Сергачев (Стэмкос, Кучеров)

Оттава – Нью-Джерсі – 4:5 ОТ (1:2, 3:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – 2 Хишир (Хол, Стэффорд), 1:1 – 2 Терріс (Сміт, Карлссон), 1:2 – 4 Хишир (Хол, Мур), 2:2 – 25 Брассар (Карлссон, Райан), 3:2 – 27 Берроуз (Хоффман, Карлссон), 4:2 – 35 Пайэтт (Пажо), 4:3 – 44 Палмиери (Хол), 4:4 – 55 Юханссон (Палмиери), 4:5 – 61 Мур (Хишир, Хол)

Чикаго – Едмонтон – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 7 Кейн (Кіт, Рутта), 1:1 – 17 Маруни (Ямамото, Макдэвид), 1:2 – 64 Летесту (Макдэвид, Клефбом)

Колорадо – Сент-Луїс– 3:4 (1:0, 0:3, 2:1)

Шайби: 1:0 – 13 Керфут (Рантанен, Комфер), 1:1 – 20 Штястны (Пьетранжело, Тарасенко), 1:2 – 32 Шварц (Соботка, Пьетранжело), 1:3 – 33 Данн (Штястны), 2:3 – 44 Комо (Керфут, Вілсон), 2:4 – 49 Бортуццо (Блейз, Соботка), 3:4 – 55 Керфут (Беррі, Дюшен)

Калгарі – Кароліна– 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 24 Скіннер (Макгинн, Райан), 0:2 – 41 Вільямс (Хэнифин, Скіннер), 1:2 – 56 Монахан (Ягр, Годро)

Аризона – Даллас– 4:5 (1:2, 1:0, 2:3)

Шайби: 1:0 – 5 Степан (Келлер, Екман-Ларссон), 1:1 – 6 Бенн (), 1:2 – 7 Факсу (Питлик), 2:2 -22 Степан (Демерс, Будинок), 2:3 – 43 Джонс (), 3:3 – 46 Келлер (), 3:4 – 48 Сегін (Бенн, Клингберг), 3:5 – 57 Сегін (Клингберг, Бенн), 4:5 – 59 Келлер (Степан, Дворак).