"Кременчук" обіграв "Галицьких Левів" у заключному матчі 12-го туру УХЛ

У Броварах завершився матч 12-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Кременчук" приймав "Галицикх Львів" і обіграв суперника. повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:2.

Вирішальним у цьому матчі став третій період гри. Перші дві 20-хвилинки пройшли в малорезультативній, запеклій і рівній боротьбі. Команди в кожному з відрізків забивали по шайбі - 2:2.

А в заключному третьому періоді долю матчу вирішив влучний кидок крменчужан. Севастян Карпенко відмінно зупинив шайбу і після невеликої паузи зробив кидок по воротах. Воротар команди з Новояворівська Іван Александров не зміг врятувати свою команду - 3:2.

Таким чином, після 12-ти турів регулярного чемпіонату лідером турнірної таблиці залишається донецький "Донбас" - 36 очок, далі йдуть "Білий Барс" і Білої Церкви (25), "Кременчук" (23), харківське "Динамо" (15), "Галицькі Леви" (6) і броварські "Вовки" (3).

Регулярний чемпіонат УХЛ відновиться після паузи 25 жовтня.