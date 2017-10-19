"Лос-Анджелес" розгромив "Монреаль", "Чикаго" поступився "Сент-Луїсу" в матчах НХЛ
"Торонто" вийшов в лідери Східної конференції, а "Лос-Анджелес" очолив Західний дивізіон.
Сьогодні вночі в Національній хокейній лізі відбулися чергові поєдинки регулярного першості, повідомляє офіційний сайт турніру. "Лос-Анджелес Кінгз" обіграв "Монреаль Канадієнс" - 4 очки в матчі заробив Кемпе (3 голи + 1 пас). "Сент-Луїс" був сильнішим за "Чикаго", а "Торонто" переграв "Детройт".
Торонто - Детройт 6:3 (4:1, 1:2, 1:0)
Шайби: 05:56 Кадрі 4 (Хейнсі) — 1:0; 06:39 Хьюман 3 (Райллі, Нюландер) — 2:0; 12:10 Зеттерберг 4 (Йенсен) — 2:1; 15:46 Меттьюз 6 (Хьюман) — 3:1; 16:26 Браун 3 (Ван Рімсдайк, Боргман) — 4:1; 27:02 Татар 1 (Ларкін, Йенсен) — 4:2; 28:36 Ерікссон 1 (Йенсен, Ларкін) — 4:3; 32:57 Райллі 1 (Бозак, Кадрі — більш.) — 5:3; 56:52 Нюландер 2 (Меттьюз, Гардінер) — 6:3.
Сент-Луїс - Чикаго 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Шайби: 04:46 Шварц 3 (Тарасенко, Бортуццо) — 1:0; 25:59 Шварц 4 (Аллен) — 2:0; 27:49 Тарасенко 5 — 3:0; 47:01 Бродзяк 1 (Апшолл, Парейко) — 4:0; 54:47 Панік 4 (Кіт, Кейн — більш.) — 4:1; 56:07 Хартман 3 (Дебрінкет, Сібрук — більш.) — 4:2; 59:08 Шварц 5 (Парейко) — 5:2.
Лос-Анджелес - Монреаль 5:1 (1:1, 0:0, 4:0)
Шайби: 10:31 Байрон 1 (Дано, Шоу) — 0:1; 17:12 Каммалері 1 (Маззін, Фантенберг — більш.) — 1:1; 47:34 Кемпе 1 (Льюїс, Каммалері) — 2:1; 50:17 Каммаллері 2 (Кемпе, Тоффолі) — 3:1; 56:42 Кемпе 2 (Пірсона, Льюїс) — 4:1; 58:24 Кемпе 3 (Каммалері) — 5:1.
Турнірне становище у конференціях
Східна конференція
1. Торонто Мейпл Ліфс – 12 очок/7 матчів
2. Тампа-Бей Лайтнінг – 11/7
3. Коламбус Блю Джекетс – 10/6
4. Нью-Джерсі Девілз – 10/6
5. Піттсбург Пінгвінз – 9/7
6. Філадельфія Флайєрс – 8/6
7. Оттава Сенаторз – 8/6
8. Детройт Ред Уінгз – 8/7
9. Вашингтон Кепіталз – 7/7
10. Кароліна Харрікейнз – 5/4
11. Нью-Йорк Айлендерс – 5/6
12. Флорида Пантерз – 4/5
13. Бостон Брюїнз – 4/5
14. Баффало Сэйбрз – 4/7
15. Нью-Йорк Рейнджерс – 3/7
16. Монреаль Канадієнс – 3/7
Західна конференція
1. Лос-Анджелес Кінгз – 11/6
2. Вегас Голден Найтс – 10/6
3. Сент-Луїс Блюз – 10/7
4. Чикаго Блекхоукс -9/7
5. Калгарі Флеймс – 8/6
6. Колорадо Евеланш – 8/7
7. Нешвілл Предаторз – 7/6
8. Даллас Старз – 6/6
9. Вінніпег Джетс – 6/6
10. Ванкувер Кенакс – 5/5
11. Анахайм Дакс – 5/6
12. Міннесота Уайлд – 4/4
13. Сан-Хосе Шаркс – 4/5
14. Едмонтон Ойлерс – 2/5
15. Арізона Койотс – 1/6