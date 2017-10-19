"Лос-Анджелес" розгромив "Монреаль", "Чикаго" поступився "Сент-Луїсу" в матчах НХЛ

"Торонто" вийшов в лідери Східної конференції, а "Лос-Анджелес" очолив Західний дивізіон.

Сьогодні вночі в Національній хокейній лізі відбулися чергові поєдинки регулярного першості, повідомляє офіційний сайт турніру. "Лос-Анджелес Кінгз" обіграв "Монреаль Канадієнс" - 4 очки в матчі заробив Кемпе (3 голи + 1 пас). "Сент-Луїс" був сильнішим за "Чикаго", а "Торонто" переграв "Детройт". Торонто - Детройт 6:3 (4:1, 1:2, 1:0) Шайби: 05:56 Кадрі 4 (Хейнсі) — 1:0; 06:39 Хьюман 3 (Райллі, Нюландер) — 2:0; 12:10 Зеттерберг 4 (Йенсен) — 2:1; 15:46 Меттьюз 6 (Хьюман) — 3:1; 16:26 Браун 3 (Ван Рімсдайк, Боргман) — 4:1; 27:02 Татар 1 (Ларкін, Йенсен) — 4:2; 28:36 Ерікссон 1 (Йенсен, Ларкін) — 4:3; 32:57 Райллі 1 (Бозак, Кадрі — більш.) — 5:3; 56:52 Нюландер 2 (Меттьюз, Гардінер) — 6:3. Сент-Луїс - Чикаго 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) Шайби: 04:46 Шварц 3 (Тарасенко, Бортуццо) — 1:0; 25:59 Шварц 4 (Аллен) — 2:0; 27:49 Тарасенко 5 — 3:0; 47:01 Бродзяк 1 (Апшолл, Парейко) — 4:0; 54:47 Панік 4 (Кіт, Кейн — більш.) — 4:1; 56:07 Хартман 3 (Дебрінкет, Сібрук — більш.) — 4:2; 59:08 Шварц 5 (Парейко) — 5:2. Лос-Анджелес - Монреаль 5:1 (1:1, 0:0, 4:0) Шайби: 10:31 Байрон 1 (Дано, Шоу) — 0:1; 17:12 Каммалері 1 (Маззін, Фантенберг — більш.) — 1:1; 47:34 Кемпе 1 (Льюїс, Каммалері) — 2:1; 50:17 Каммаллері 2 (Кемпе, Тоффолі) — 3:1; 56:42 Кемпе 2 (Пірсона, Льюїс) — 4:1; 58:24 Кемпе 3 (Каммалері) — 5:1. Турнірне становище у конференціях Східна конференція 1. Торонто Мейпл Ліфс – 12 очок/7 матчів 2. Тампа-Бей Лайтнінг – 11/7 3. Коламбус Блю Джекетс – 10/6 4. Нью-Джерсі Девілз – 10/6 5. Піттсбург Пінгвінз – 9/7 6. Філадельфія Флайєрс – 8/6 7. Оттава Сенаторз – 8/6 8. Детройт Ред Уінгз – 8/7 9. Вашингтон Кепіталз – 7/7 10. Кароліна Харрікейнз – 5/4 11. Нью-Йорк Айлендерс – 5/6 12. Флорида Пантерз – 4/5 13. Бостон Брюїнз – 4/5 14. Баффало Сэйбрз – 4/7 15. Нью-Йорк Рейнджерс – 3/7 16. Монреаль Канадієнс – 3/7 Західна конференція 1. Лос-Анджелес Кінгз – 11/6 2. Вегас Голден Найтс – 10/6 3. Сент-Луїс Блюз – 10/7 4. Чикаго Блекхоукс -9/7 5. Калгарі Флеймс – 8/6 6. Колорадо Евеланш – 8/7 7. Нешвілл Предаторз – 7/6 8. Даллас Старз – 6/6 9. Вінніпег Джетс – 6/6 10. Ванкувер Кенакс – 5/5 11. Анахайм Дакс – 5/6 12. Міннесота Уайлд – 4/4 13. Сан-Хосе Шаркс – 4/5 14. Едмонтон Ойлерс – 2/5 15. Арізона Койотс – 1/6

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